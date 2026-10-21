Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

Unión recibirá al Pincha el lunes 26 de octubre en el 15 de Abril, por la fecha 14 de la Zona A. Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira, los lesionados del plantel.

Unión empieza a transitar la cuenta regresiva para un compromiso que puede marcar buena parte de su futuro en el Torneo Clausura. El lunes 26 de octubre, desde las 21, el equipo de Leonardo Madelón recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio 15 de Abril, con el arbitraje de Pablo Dóvalo, en un partido en el que necesita sumar para seguir en carrera por un lugar en los playoffs.

Con tres fechas por delante, el panorama exige una reacción del conjunto rojiblanco: se encuentra a cinco puntos de Independiente, que actualmente estaría ocupando el último puesto de clasificación. En ese contexto, la preparación del equipo tiene dos interrogantes importantes, ambos vinculados con el mediocampo: Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira.

Dos situaciones físicas con panoramas diferentes en Unión

El caso de Menossi es el que presenta mayores dificultades. La fascitis plantar que arrastra el volante ya lo dejó al margen de los encuentros frente a Defensa y Justicia y Deportivo Riestra. Según las últimas novedades, sus posibilidades de reaparecer ante Estudiantes serían reducidas, por lo que Madelón tendría que volver a buscar una alternativa para cubrir su ausencia.

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La situación de Mosqueira, en cambio, despierta mayor confianza. El mediocampista terminó siendo reemplazado durante los últimos minutos del partido ante Riestra debido a una contractura, pero en Unión son optimistas respecto de su evolución y esperan que pueda llegar en condiciones al lunes.

Su recuperación será determinante para la planificación del entrenador, que pretende sostener una estructura capaz de darle equilibrio al equipo en una instancia en la que cada resultado puede modificar sus posibilidades de clasificación.

Madelón podría mantener el mismo mediocampo en Unión

Si Mosqueira supera las molestias y está disponible, el DT tendría la posibilidad de repetir la zona media que utilizó en la última presentación. Mateo Peresutti continuaría como su acompañante en el centro, con Julián Palacios recostado sobre la derecha y Brahian Cuello por el sector izquierdo.

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La alternativa permitiría conservar una distribución que el cuerpo técnico ya conoce, sin necesidad de introducir cambios por fuera de los que obligue la situación física de Menossi.

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En ataque también hay señales favorables. Marcelo Estigarribia había llegado al compromiso ante Deportivo Riestra con una molestia, pero logró terminar el encuentro en buenas condiciones. Por ese motivo, todo apunta a que estará desde el arranque frente al conjunto platense.

El margen se achica en la pelea por los playoffs

Más allá de los nombres propios, Unión afronta una etapa en la que necesita transformar sus partidos en puntos para no perder terreno en la clasificación. La distancia de cinco unidades respecto de Independiente obliga al Tatengue a buscar un resultado positivo en casa y a esperar que sus competidores directos dejen puntos en el camino.

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El cruce con Estudiantes será, en ese sentido, mucho más que una nueva fecha del calendario. Con nueve puntos todavía en juego, el equipo santafesino necesita acercarse a la zona de playoffs y sostener sus posibilidades hasta el final.

Mientras Menossi aparece cada vez más complicado para regresar y Mosqueira concentra las mejores expectativas, Madelón comienza a delinear una formación que podría tener continuidad en varios sectores. La respuesta física del mediocampista será una de las claves de los próximos días, antes de una cita que Unión no puede dejar pasar.