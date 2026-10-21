Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

Unión recibirá al Pincha el lunes 26 de octubre en el 15 de Abril, por la fecha 14 de la Zona A. Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira, los lesionados del plantel.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 15:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

Prensa Unión

Unión empieza a transitar la cuenta regresiva para un compromiso que puede marcar buena parte de su futuro en el Torneo Clausura. El lunes 26 de octubre, desde las 21, el equipo de Leonardo Madelón recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio 15 de Abril, con el arbitraje de Pablo Dóvalo, en un partido en el que necesita sumar para seguir en carrera por un lugar en los playoffs.

LEER MÁS: Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Con tres fechas por delante, el panorama exige una reacción del conjunto rojiblanco: se encuentra a cinco puntos de Independiente, que actualmente estaría ocupando el último puesto de clasificación. En ese contexto, la preparación del equipo tiene dos interrogantes importantes, ambos vinculados con el mediocampo: Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira.

Dos situaciones físicas con panoramas diferentes en Unión

El caso de Menossi es el que presenta mayores dificultades. La fascitis plantar que arrastra el volante ya lo dejó al margen de los encuentros frente a Defensa y Justicia y Deportivo Riestra. Según las últimas novedades, sus posibilidades de reaparecer ante Estudiantes serían reducidas, por lo que Madelón tendría que volver a buscar una alternativa para cubrir su ausencia.

La situación de Mosqueira, en cambio, despierta mayor confianza. El mediocampista terminó siendo reemplazado durante los últimos minutos del partido ante Riestra debido a una contractura, pero en Unión son optimistas respecto de su evolución y esperan que pueda llegar en condiciones al lunes.

Su recuperación será determinante para la planificación del entrenador, que pretende sostener una estructura capaz de darle equilibrio al equipo en una instancia en la que cada resultado puede modificar sus posibilidades de clasificación.

Madelón podría mantener el mismo mediocampo en Unión

Si Mosqueira supera las molestias y está disponible, el DT tendría la posibilidad de repetir la zona media que utilizó en la última presentación. Mateo Peresutti continuaría como su acompañante en el centro, con Julián Palacios recostado sobre la derecha y Brahian Cuello por el sector izquierdo.

La alternativa permitiría conservar una distribución que el cuerpo técnico ya conoce, sin necesidad de introducir cambios por fuera de los que obligue la situación física de Menossi.

LEER MÁS: Mateo Peresutti debutó como titular con la camiseta de Unión y fue de lo más destacado

En ataque también hay señales favorables. Marcelo Estigarribia había llegado al compromiso ante Deportivo Riestra con una molestia, pero logró terminar el encuentro en buenas condiciones. Por ese motivo, todo apunta a que estará desde el arranque frente al conjunto platense.

El margen se achica en la pelea por los playoffs

Más allá de los nombres propios, Unión afronta una etapa en la que necesita transformar sus partidos en puntos para no perder terreno en la clasificación. La distancia de cinco unidades respecto de Independiente obliga al Tatengue a buscar un resultado positivo en casa y a esperar que sus competidores directos dejen puntos en el camino.

LEER MÁS: Unión no tiene margen: las cuentas que necesita para meterse en los playoffs del Clausura

El cruce con Estudiantes será, en ese sentido, mucho más que una nueva fecha del calendario. Con nueve puntos todavía en juego, el equipo santafesino necesita acercarse a la zona de playoffs y sostener sus posibilidades hasta el final.

Mientras Menossi aparece cada vez más complicado para regresar y Mosqueira concentra las mejores expectativas, Madelón comienza a delinear una formación que podría tener continuidad en varios sectores. La respuesta física del mediocampista será una de las claves de los próximos días, antes de una cita que Unión no puede dejar pasar.

Unión Lucas Menossi Mosqueira
Noticias relacionadas
El plan de pago de la dirigencia para adquirir el predio Casa Unión.

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

union sigue a un goleador de la primera nacional para reforzar el ataque

Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

union arranco el plan para blindar al capitan cristian tarragona

Unión arrancó el plan para blindar al capitán Cristian Tarragona

Luis Spahn salió a respaldar a Leonardo Madelón.

La banca del presidente de Unión para el entrenador tatengue

Lo último

El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Último Momento
El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

El rubro en el que Colón integra el Top 5 de la Primera Nacional

Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

Unión, atento: cómo se encuentran Menossi y Mosqueira de sus lesiones

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: Tiene una condición altísima y un gran futuro

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: "Tiene una condición altísima y un gran futuro"

Colón, con tres cambios y una innovación táctica para visitar a Ciudad de Bolívar

Colón, con tres cambios y una innovación táctica para visitar a Ciudad de Bolívar

Ovación
Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: Tiene una condición altísima y un gran futuro

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: "Tiene una condición altísima y un gran futuro"

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

La Reserva de Colón se mide ante Ferro en Caballito y busca volver al triunfo

La Reserva de Colón se mide ante Ferro en Caballito y busca volver al triunfo

Unión quiere hacerse fuerte en el Malvicino y va por otro triunfo ante Barrio Parque en la Liga Argentina

Unión quiere hacerse fuerte en el Malvicino y va por otro triunfo ante Barrio Parque en la Liga Argentina

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula