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Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Tras cuatro derrotas consecutivas, Leonardo Madelón prepara dos vueltas en Unión para visitar el lunes a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza.

16 de octubre 2026 · 12:50hs
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Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Prensa Unión

Unión empieza a definir la formación para una visita que puede marcar un punto de inflexión en el cierre del Torneo Clausura. Después de las derrotas ante Talleres, Independiente, Boca y Defensa y Justicia, Leonardo Madelón tendría decididas dos modificaciones para enfrentar a Deportivo Riestra este lunes, desde las 21.15, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 13 de la Zona A.

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Las variantes apuntan a recuperar alternativas en el mediocampo y a modificar la referencia ofensiva. Julián Palacios ingresaría por Joaquín Mosqueira, mientras que Marcelo Estigarribia volvería a la titularidad en lugar de Eric Ramírez. El equipo necesita respuestas inmediatas para frenar una caída que comprometió sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

Palacios vuelve a ganar terreno y Mosqueira pierde su lugar en Unión

Uno de los movimientos más significativos sería la salida de Mosqueira, quien fue reemplazado en el entretiempo en los últimos dos encuentros, ante Boca y Defensa y Justicia. La reiteración de esa decisión había abierto interrogantes sobre su continuidad entre los titulares y Madelón finalmente se inclinaría por darle la oportunidad a Palacios.

El ingreso del mediocampista podría aportar otras características en una zona donde Unión no consiguió encontrar equilibrio ni continuidad. En los últimos partidos, el equipo mostró dificultades para contener a los rivales y, al mismo tiempo, generar juego para conectar con sus delanteros.

La segunda modificación estaría en ataque. Estigarribia volvería al equipo inicial por Eric Ramírez, con la intención de encontrar mejores respuestas en los últimos metros. Unión necesita recuperar contundencia, pero también construir situaciones con mayor claridad para que sus delanteros no queden aislados del funcionamiento colectivo.

Unión necesita frenar la caída ante un rival exigente

El resto de la formación no presentaría cambios respecto de la base que viene utilizando Madelón. De esta manera, los once que se perfilan para visitar a Riestra son: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Ignacio Malcorra, Emilio Giaccone y Mauro Luna Diale; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

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El encuentro tendrá el arbitraje de Pablo Echavarría y representa una oportunidad clave para el Tatengue. Con cuatro derrotas consecutivas, necesita recuperar confianza y sumar para sostener sus chances de ingresar entre los ocho mejores de la Zona A.

Después de Riestra, Unión recibirá a Estudiantes, visitará a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa y cerrará como local ante Vélez. Con ese calendario por delante, Madelón busca que los cambios le permitan encontrar una reacción inmediata. El margen de error se achicó y el partido del lunes aparece como una prueba decisiva para cambiar el rumbo.

Unión Madelón Riestra
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