El doble desafío de Unión ante Riestra: volver al triunfo y recuperar seguridad

El Tatengue acumula cuatro caídas al hilo y necesita recuperarse para seguir soñando con los playoffs. En su visita a Riestra, también intentará resolver una deuda defensiva que lleva 19 partidos.

Unión afrontará este lunes una visita exigente a Deportivo Riestra, con la urgencia de sumar después de cuatro derrotas consecutivas que complicaron su panorama en el Clausura. El equipo de Leonardo Madelón todavía conserva posibilidades matemáticas de ingresar a los playoffs, pero necesita reaccionar cuanto antes. Además, tendrá otro objetivo: terminar con una extensa sequía sin poder cerrar un partido con su arco invicto.

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Una racha defensiva que Unión necesita dejar atrás

Las caídas ante Talleres, Independiente, Boca y Defensa y Justicia dejaron al Tatengue sin puntos en sus últimas cuatro presentaciones y expusieron dificultades que el cuerpo técnico todavía no consigue solucionar. Más allá de los resultados, el equipo perdió consistencia y volvió a mostrar problemas para controlar los ataques adversarios.

El dato que refleja esa fragilidad es contundente: Unión lleva 19 encuentros consecutivos sin mantener la valla invicta. Durante ese período, el conjunto rojiblanco no logró encontrar la fórmula para sostener su arco en cero, una situación que condiciona su capacidad para competir y administrar los partidos.

La responsabilidad no recae solamente en Matías Mansilla. Las dificultades aparecen en el funcionamiento colectivo, desde la recuperación de la pelota hasta la protección de la última línea. La falta de contención en determinados sectores y los espacios que encuentra el rival son aspectos que Madelón deberá corregir para cambiar la tendencia.

Frente a Riestra, Unión tendrá la posibilidad de dar el primer paso hacia una recuperación futbolística. Reducir los errores, mantener el orden y conseguir mayor equilibrio entre defensa y ataque serán cuestiones centrales para intentar cortar una estadística que se convirtió en una de las principales preocupaciones del equipo.

El Tatengue necesita sumar para sostener sus chances de clasificación

La urgencia también se explica por la situación en la tabla. Unión tiene 13 puntos y se encuentra a cuatro de Newell's, que ocupa el octavo lugar de la Zona A, la última posición que permite acceder a los playoffs. Con cuatro jornadas por delante, el objetivo todavía es posible, aunque el margen para equivocarse se achica.

El calendario que le queda al equipo santafesino incluye compromisos determinantes. Después de visitar a Riestra, recibirá a Estudiantes y luego viajará a Rosario para medirse con Newell's, en un enfrentamiento directo que podría influir de manera decisiva en la pelea por la clasificación.

La última presentación será frente a Vélez, en el estadio 15 de Abril. Por eso, el encuentro en el Guillermo Laza adquiere una importancia especial: Unión necesita empezar a recuperar puntos antes de afrontar una seguidilla que puede definir su destino en el campeonato.

Madelón deberá encontrar respuestas futbolísticas sin perder de vista las limitaciones que mostró el equipo en las últimas fechas. El esquema 4-4-2 aparece como una referencia, pero la prioridad estará en recuperar el funcionamiento colectivo, mejorar la contención en la mitad de la cancha y reducir las concesiones defensivas.

Unión se juega mucho más que tres puntos frente a Riestra. La búsqueda de una victoria está acompañada por la necesidad de recuperar confianza y dejar atrás una racha que amenaza con alejarlo definitivamente de los playoffs. Cortar las cuatro derrotas y volver a mantener el arco en cero serán los grandes desafíos del Tatengue en su visita al Guillermo Laza.