Madelón: "Unión está para jugar un buen partido ante Boca"

Leonardo Madelón habló de todos los temas tras la victoria de Unión frente a Estudiantes, no solamente resaltando la tarea para llegar al triunfo, sino también puntualizado los nombres que aún faltan llegar en este mercado de pases.

En el inicio el DT reconoció que "estamos trabajando bien, a Saravia lo conozco bien, el club hizo un esfuerzo muy grande, aumentos, pedidos, de golpe lo tentaron de Belgrano, me duele porque es un pibe en el que estaba esperanzado que venga. Se extendió el libro de pases, van a venir y tendrán que adaptarse".

Más adelante dijo que "un primer tiempo de una intensidad muy fuerte, contra un rival de fuste, tiene un muy buen entrenador al que respeto muchísimo. Se entrenó mucho sobre una táctica, acortar caminos, no darles espacios, tuvo Unión muchas chances, nos cansamos pero pudimos aumentar la diferencia".

LEER MÁS: Unión arrancó el Clausura con una gran victoria ante Estudiantes en el 15 de Abril

La situación de Jerónino Dómina

"Con Jerónimo hablamos bien, charlamos ayer a la tarde, es un tema que lo tiene que resolver con el club, queda ajeno a nosotros, nos gustaría que esté, no se hasta donde llegará y el final. El fútbol hablar poco y entrenar mucho, quiere un equipo dinámico, está sano, los resultados hacen que estuvieran bien, trabajan bien desde lo físico, el cambio de Díaz lo hicimos para quedar 4-5-1, lo obligamos a tirar centros frontales, me alegra porque cargamos el crédito, Fragapane hizo un partidazo, Mauro Pittón, fue un nivel parejo, nos vamos a Casasol y pensando en algún recambio, llegamos bien a Boca", aseveró.

Más adelante soslayó que "Estudiantes es un rival muy difícil, venía de jugar una final hace una semana, tienen un recambio que tenemos, nosotros equiparamos desde la táctica, lo confundimos, presionamos mucho, fue un gol, podríamos haber hecho alguno más. Tagliamonte cortó centros y estuvo a la altura, buen desempeño del equipo, sumar de a tres, estamos un rato punteros, es lindo ver que dio frutos el trabajo".

LEER MÁS: Martínez, el goleador de Unión: "Era importante arrancar ganando de local"

Los refuerzos que busca el club

"La parte del arquero estamos buscando al irse Cardozo, detrás de Tagliamonte tenemos chicos, muy buenos arqueros, pero si no lo tenemos, poner un chico puede ser peligroso, en zona de volantes estamos justos, los internos cumplieron pero si hay una posibilidad sería bueno incorporar alguno experimentado de otro club y que no se vaya nadie, los equipos necesitan, y tratemos que no se vaya nadie".

"Chagas no lo gestionamos en ningún momento, debe ser buen jugador, Pardo está haciendo las cosas muy bien, se que hay ofertas y una cláusula de salida, es el único, si la ejecutan se nos complicaría, me dolería muchísimo, si hay que relevar y cambiar, está en buen nivel y me alegra por él".

"El club está gestionando lo de Augusto Solari, es muy bueno para jerarquizar el plantel, 33 años, salió campeón, jugó en Europa, quiere venir, con Rodríguez se gestiona en caso de que se vaya Pardo, en lo táctico había que neutralizar a Ascacíbar, uno de los nueve tenía que bajar, el secreto era estar corto, no hay táctica que entre. Jugó Farías, Palacios, no lo dejamos hacer nada a Carrillo, hubo superioridad númerica, mucha presión, estoy contento porque la gente de Unión festejó, en cuatro días pensando en hacer el mejor partido ante Boca".

"A Joaquín Silva lo fuimos a buscar a Uruguay y desistimos, pero el arco de Unión es pesado, el chico es buen arquero, estuvo en Plaza Colonia, después en Perú, no ocupó a los 27 años el puesto en un lugar importante. Tenemos cosas claras, dejemos que pase la noche, Durso me interesa, estuvo en el banco de Atlético Tucumán, quiere venir, sería bueno para competir".

Antes de su despedida, remarcó: "Hicimos un plan de partido pero con un mapa de cancha de acuerdo al rival, lo entrenamos mucho y lo ejecutaron bien. El cuerpo técnico está contento porque se cumplió lo que trabajamos. Unión está para jugar el viernes un buen partido ante Boca, disfrutar, pero ir a traer algo, Boca es Boca, hay que tener mucho cuidado. Que la gente esté contenta".