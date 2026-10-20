Tobías Rubio mantiene la fe en Unión: "Mientras esté la posibilidad, vamos a dar todo"

El defensor marcó el gol del Tatengue ante Riestra, valoró el rendimiento del equipo y aseguró que el plantel mantiene la ilusión de ingresar a los playoffs.

Tobías Rubio fue una de las figuras de Unión en el empate 1-1 frente a Deportivo Riestra, al convertir de cabeza el tanto que permitió cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas. Tras el encuentro, el defensor destacó la actuación colectiva, reconoció que deben corregir errores y aseguró que el equipo hará todo lo posible para clasificar.

Rubio destacó el rendimiento de Unión y celebró su gol

El defensor valoró el desempeño del Tatengue en una cancha complicada y consideró que el equipo generó las oportunidades más claras del partido. Sin embargo, lamentó no haber conseguido la victoria y remarcó la importancia de mejorar en las jugadas de pelota parada, una de las dificultades que volvió a sufrir el conjunto rojiblanco.

En lo personal, Rubio se mostró feliz por haber convertido y por sumar minutos con la camiseta de Unión. Sobre la jugada del empate, explicó que Lucas Ayala lo encontró con un buen centro para que pudiera definir de cabeza.

“Estoy muy contento, la verdad que necesitaba el gol. Vengo sumando confianza, vengo sumando minutos que era lo que buscaba”, expresó el defensor, con la ilusión de que este tanto sea el primero de muchos.

La ilusión de clasificar y el compromiso con el Tatengue

Más allá del empate, Rubio dejó en claro que el plantel no abandona el objetivo de ingresar a los playoffs y que buscará sumar la mayor cantidad de puntos en las fechas restantes. El futbolista reconoció que el equipo es consciente del momento que atraviesa y que debe redoblar esfuerzos para revertir la situación.

“Sabemos que tenemos que ganar, somos responsables del momento que estamos pasando, redoblamos esfuerzos en la semana, entrenamos el doble”, afirmó, al remarcar la importancia de conseguir resultados para mantener vivas las posibilidades de clasificación.

Por último, el defensor manifestó su deseo de cerrar el campeonato de la mejor manera y dejar a Unión bien posicionado en la tabla. El próximo desafío será ante Estudiantes, con la intención de volver a sumar de a tres y darle una alegría a la gente rojiblanca.