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Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el partido ante Estudiantes en casa

Unión, que hace cinco que no gana, dio a conocer detalles importantes para aquellos que quieran asistir al 15 de Abril para ver el partido ante Estudiantes

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 14:31hs
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Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el partido ante Estudiantes en casa

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión empieza a palpitar un compromiso determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. Este lunes, desde las 19, se medirá ante Estudiantes en el estadio 15 de Abril, por la fecha 14 de la Zona A, con la necesidad de sumar para mantener viva la ilusión de meterse en los playoffs.

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En ese contexto, la institución difundió un comunicado con información importante para quienes quieran acompañar al equipo. A través de sus canales oficiales, dio a conocer los valores de las entradas y distintas cuestiones organizativas vinculadas al encuentro. La información resulta clave para los simpatizantes que planean asistir al estadio y alentar al equipo en una instancia decisiva del campeonato.

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El partido tendrá un peso especial para el Tate, que necesita aprovechar la localía y conseguir un resultado positivo para seguir con posibilidades de avanzar a la siguiente fase. Con el tramo final de la etapa regular cada vez más cerca, el respaldo de su gente puede convertirse en un factor importante.

Uni&oacute;n se prepara para recibir a Estudiantes.

Unión se prepara para recibir a Estudiantes.

El comunicado de Unión

Partido: UNIÓN frente a Estudiantes

Día de partido: Lunes 26 de octubre de 2026

Partido de Primera División: 19.00 horas

Apertura del Estadio: 17.00 horas

Oficina de Socios:

Miércoles, jueves y viernes de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas

Sábado de 9.00 a 13.00 horas

Lunes de 8.00 a 16.00 horas

IMPORTANTE:

– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.

» SOCIOS:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (octubre).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

VENTA:

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

PLATEA PREFERENCIAL BAJA $50.000

PLATEA PREFERENCIAL ALTA $35.000

PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $30.000

PLATEA REDONDA $25.000

» NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $50.000

JUBILADOS: $25.000

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $12.500

PLATEA PREFERENCIAL BAJA $100.000

PLATEA PREFERENCIAL ALTA $85.000

PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $80.000

PLATEA REDONDA $75.000

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS

Unión Estudiantes Clausura
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