Unión empieza a palpitar un compromiso determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. Este lunes, desde las 19, se medirá ante Estudiantes en el estadio 15 de Abril, por la fecha 14 de la Zona A, con la necesidad de sumar para mantener viva la ilusión de meterse en los playoffs.
Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el partido ante Estudiantes en casa
Unión, que hace cinco que no gana, dio a conocer detalles importantes para aquellos que quieran asistir al 15 de Abril para ver el partido ante Estudiantes
Por Ovación
En ese contexto, la institución difundió un comunicado con información importante para quienes quieran acompañar al equipo. A través de sus canales oficiales, dio a conocer los valores de las entradas y distintas cuestiones organizativas vinculadas al encuentro. La información resulta clave para los simpatizantes que planean asistir al estadio y alentar al equipo en una instancia decisiva del campeonato.
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El partido tendrá un peso especial para el Tate, que necesita aprovechar la localía y conseguir un resultado positivo para seguir con posibilidades de avanzar a la siguiente fase. Con el tramo final de la etapa regular cada vez más cerca, el respaldo de su gente puede convertirse en un factor importante.
El comunicado de Unión
Partido: UNIÓN frente a Estudiantes
Día de partido: Lunes 26 de octubre de 2026
Partido de Primera División: 19.00 horas
Apertura del Estadio: 17.00 horas
Oficina de Socios:
Miércoles, jueves y viernes de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas
Sábado de 9.00 a 13.00 horas
Lunes de 8.00 a 16.00 horas
IMPORTANTE:
– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.
» SOCIOS:
– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (octubre).
– TRAER DNI.
– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.
– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.
VENTA:
– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/
PLATEA PREFERENCIAL BAJA $50.000
PLATEA PREFERENCIAL ALTA $35.000
PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $30.000
PLATEA REDONDA $25.000
» NO SOCIOS
VENTA
– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/
PRECIOS
ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $50.000
JUBILADOS: $25.000
MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $12.500
PLATEA PREFERENCIAL BAJA $100.000
PLATEA PREFERENCIAL ALTA $85.000
PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $80.000
PLATEA REDONDA $75.000
CALLES – INGRESOS
– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)
– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)
– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)
. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato
INFORMACIÓN ADICIONAL:
– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS