Madelón respira aliviado: Unión podría tener los mismos nombres ante Estudiantes

Leonardo Madelón tendría a disposición a dos titulares que terminaron con molestias el partido donde Unión igualó ante Riestra0 La única baja sería Lucas Menossi.

Unión transita la semana previa al partido ante Estudiantes con buenas noticias en el aspecto físico. De cara al encuentro del próximo lunes, Leonardo Madelón podría repetir la formación que viene de empatar 1-1 frente a Deportivo Riestra, en el estadio Guillermo Laza.

Uno de los casos que generaba atención era el de Joaquín Mosqueira, quien finalizó el compromiso ante el Malevo con una contractura. Sin embargo, el mediocampista se encuentra trabajando a la par de sus compañeros y, de no mediar inconvenientes, estaría en condiciones de continuar entre los titulares.

Una situación similar atraviesa Marcelo Estigarribia. El delantero había llegado condicionado por una molestia muscular, pero también se sumó a los entrenamientos con normalidad y está disponible para ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

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De esta manera, Madelón tendría prácticamente a todo el equipo a disposición para el compromiso ante el Pincha. La única ausencia sería la de Lucas Menossi, quien ya se perdió los encuentros frente a Defensa y Justicia y Deportivo Riestra como consecuencia de una fascitis plantar.

Los 11 que prepara Madelón en Unión

Con este panorama, el entrenador podría apostar por la continuidad y sostener la base que consiguió el empate en el Guillermo Laza. La probable formación de Unión sería con Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mateo Peresutti y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

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La evolución de Mosqueira y Estigarribia durante los entrenamientos será un aspecto a seguir, aunque ambos ya trabajan con normalidad. Si mantienen esta respuesta física, Madelón tendría argumentos para repetir el equipo y darle continuidad a una formación que buscará sumar de a tres ante Estudiantes.

El encuentro se disputará el próximo lunes en el estadio 15 de Abril, donde el Tatengue intentará aprovechar la localía y conseguir un resultado importante en la recta final del campeonato.