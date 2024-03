Unión, con sensación de despojo por el penal ante Defensa

LEER MÁS: Kily González, preso de una decisión inentendible en Unión

Los jugadores de Unión protestaron la acción, y hasta las cámaras se quedaron con Cristian González, indicando un no rotundo con el dedo y pidiendo por la revisión de la jugada. Sin embargo, Zunino se mantuvo firme en su decisión, no fue llamado por el VAR para revisarla, y luego Uvita terminó de canjear la acción por el segundo tanto.

Por eso no fue casualidad que una vez terminado el partido, en conferencia de prensa, Kily González arrancara la misma opinando que no había sido penal. Incluso, volvió en reiteradas oportunidades a indicar su desacuerdo con la sanción de Zunino, en una cuestión llamativa y que fue objeto de varias lecturas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1766971609967939679&partner=&hide_thread=false PENAL PARA DEFENSA



Campisi lo bajó a Uvita Fernández y Zunino sancionó la pena máxima#LPFxTNTSports pic.twitter.com/9bOtPAD0ft — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 10, 2024

Es que en el repaso de las imágenes no se observa el contacto entre la mano de Campisi y el pie de Nicolás Fernández, como argumentó Zunino para cobrar la infracción. De esa manera, Kily desató una polémica, la cual sigue haciendo mucho ruido.

Este lunes, en Ezeiza, se produce un encuentro de dirigentes de los equipos de la Copa de la Liga Profesional, donde participa el director de arbitraje Federico Beligoy, y el mismo titular de AFA, Claudio Tapia. Esto se da luego de la polémica que se desató entre Pablo Dóvalo y Carlos Tevez, por el partido entre Independiente y Barracas Central, donde el DT de Independiente reclamó airadamente algunas jugadas muy dudosas y perjudiciales para su equipo, que terminaron en declaraciones cruzadas, acusaciones vía redes sociales y hasta una carta documento enviada por el colegiado.

"Es una cuestión que viene pasando. Lo de Independiente terminó de explotar en todo sentido. No tengo dudas que la de Pardo es expulsión total. Tenemos que ponernos de acuerdo para medir ciertos parámetros para que no haya dudas. Lo iba a decir más allá del resultado y por eso uno protesta. Ojalá que se busquen las formas para mejorar el fútbol argentino, que dejemos las suspicacias y las dudar. Es hora de que nos hagamos cargo de la situaciones. Es el fútbol campeón del mundo y hay que estar a la altura. No me gusta ver a Carlos (Tevez) de la forma que se puso en Independiente", reveló Kily González, tras la victoria ante Boca, donde no expulsaron a Cristian Medina, por una fuerte entrada contra el defensor tatengue.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsudanalytics_%2Fstatus%2F1765505195457249564&partner=&hide_thread=false Unión reclama EXPULSIÓN por esta plancha de Medina ante Pardo.pic.twitter.com/4r4LUiKFuc — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 6, 2024

Por este motivo, en las redes sociales y algunas presunciones periodísticas, dan cuenta que el penal que le cobraron en contra a Unión no se trataría de otra cosa que un pase de factura para Cristian González por haber salido a bancar a Carlos Tevez tras el partido ante Boca, en una cuestión que está claro que no reviste ningún tipo de comprobación, más allá de lo llamativas de las declaraciones del DT, ya que insistió mucho en esa acción y en el desacuerdo con el árbitro Zunino.