Kily González, preso de una decisión inentendible en Unión

Unión venía de sumar su triunfo más resonante de la era Cristian González, como fue el que logró ante Boca, en el estadio 15 de Abril. Es que a diferencia del que logró ante Racing, frente a los de la Ribera, los dirigidos por Kily no pasaron demasiados sobresaltos y anularon a uno de los equipos de mejor calidad en el fútbol argentino.

Por este motivo, se comenzó a gastar a cuentas que Kily González le ratificaría la confianza a los mismos jugadores que venían de vencer a Boca para buscar la cuarta victoria al hilo ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela, lo que le podría permitir afirmarse en puesto de clasificación en la Zona B de la Copa de la Liga.

Sin embargo, contra todos los pronósticos, en la práctica del sábado, Kily probó con el experimentado Torrén en lugar de Nicolás Paz, el jugador de más regularidad en la defensa, ya que si bien no es de cerrar partidos de ocho puntos, tampoco los tiene de aplazo, lo cual lo convierte en un jugador muy apetecible para cualquier DT.

Se informó que el cambio obedecía a un descanso que se le quiso dar a Paz, luego de un trajín de partidos, que finalmente comenzó a hacer mella en el partido ante Defensa, donde salieron lesionados Joaquín Mosqueira y Lucas Gamba, quienes podrían estar tres semanas alejados de las canchas.

Fue entonces que para visitar a Defensa, Kily González no solo que produjo un cambio de nombre en defensa, sino que también lo hubo de posicionamiento, ya que Pardo se paró como stopper por la derecha, para que Torrén sea el líbero. En tanto que Claudio Corvalán continuó como stopper izquierdo, mientras que los laterales continuaron siendo Federico Vera y Bruno Pittón.

"Cometimos errores que no podemos darnos el lujo que sucedan, especialmente en el primer gol, no pueden pasar. En el segundo quisieron salir jugando, se equivocaron, más allá que no fue penal... En el próximo partido jugará el que considere que está para hacerlo", afirmó el DT de Unión tras la derrota ante Defensa.

Y agregó: "Fueron errores clave nuestros, el primer gol fue una cosa de locos, siete jugadores para dos y nos terminan convirtiendo, es lo que más me jode. Luego, en el segundo, tuvimos un error en la salida y cometimos un penal, que no fue".

Más allá de que se le valora a Kily González su autocrítica y la forma de haber apuntado a la defensa por estos dos errores puntuales, lo concreto es que él mismo arriesgó sin ningún tipo de necesidad. Queda demostrado que el peso propio de cada jugador, por experiencia y trayectoria, como el de Miguel Torrén, condicionó al DT de Unión para mandarlo a la cancha, cuando bajo ningún punto de vista el sector defensivo ameritaba un retoque luego de la gran tarea ante Boca.