El descubridor de Zenón contó detalles de su llegada a Unión

Alfredo Aguilera, entrenador que descubrió en Corrientes a Kevin Zenón y también lo trajo a Unión , brindó detalles de aquellos momentos en diálogo con radio La Red (AM 910).

En el inicio reconoció que "yo a Kevin lo descubrí en diciembre de 2017, voy a ver otro enganche estilo Riquelme y cuando vi la práctica de Huracán de Goya, lo veo en acción jugaba de doble cinco, pregunté, me lo quiero llevar, ni bien terminó el entrenamiento, le comenté, tenía 16 para 17 años".

Más adelante recordó que "ni bien termino, le dije que sería bueno hablar con tus padres, hablé con ellos, Andrés (padre) le dije que es un crack, nos hacemos millonarios. Me dieron el ok para llevarlo, lo traje a Leones a Rosario, me vine con ocho correntinos".

Aguilera también contó que "en ese momento la idea fue llevarlo a Newell's, hablé con Juan Ricci presidente de Leones, quedó ahí, con Ariel Blanco. Lo ficharon para AFA, estuvo entrenando tres días, no lo quisieron porque tenía orden de no dejarlo fichar. Conocía a Marcelo Piazza, dirigente de Unión, hablé con él, me dio el número de Marcelo Aranda, les recomendé a tres, entre ellos a Zenón".

El descubridor de la gran figura de Boca expresó que "el crecimiento en Unión tuvo sus pormenores, debutó en la pandemia como lateral izquierdo ante Newell's, hablé con Marcelo (Piazza), le digo que es un enlace, enganche, tiene buena técnica, es natural, cuando lo pongan ahí va a demostrar todo lo que sabe jugar, porque se siente libre".

Y después, acotó: "Estaba el Vasco Azconzábal sin faltarle el respeto, contra Platense demostró lo que puede dar. Siempre dije que era un enlace, se fabrica los espacios, me hace recordar mucho a Riquelme como busca espacios vacíos, tiene velocidad mental que supera al rival".

En la parte final no dudó en decir que "desde que me preguntan digo lo mismo: a mayor exigencia mayor rendimiento tendrá, es un chico para Europa, es para un Barcelona, un City, para un grande por la velocidad que tiene. En Boca rindió más que en Unión porque está jugando suelto, no es el techo. Para mí lo tienen que citar para los Juegos Olímpicos".