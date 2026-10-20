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Unión sigue en carrera, pero quedó obligado a ganar: así está la pelea por los playoffs

El empate 1-1 de Unión ante Riestra cortó la racha de cuatro derrotas al hilo, y quedó a cinco puntos de la zona de clasificación. Qué le resta en el Clausura.

20 de octubre 2026 · 08:44hs
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Unión sigue en carrera, pero quedó obligado a ganar: así está la pelea por los playoffs

Prensa Unión

Unión frenó la caída, pero no logró salir de la crisis. El empate 1-1 frente a Deportivo Riestra, en el estadio Guillermo Laza, puso fin a una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas, aunque el punto no alcanzó para mejorar demasiado su panorama en la Zona A del Torneo Clausura.

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Con 14 unidades, el equipo de Leonardo Madelón quedó undécimo y ahora está a cinco puntos de Independiente, que ocupa el octavo puesto, el último que permite ingresar a los playoffs.

La situación es delicada porque quedan apenas tres fechas y nueve puntos en disputa. Unión todavía conserva posibilidades matemáticas de clasificarse, pero necesita una levantada importante y ya no puede permitirse nuevos tropiezos. El empate ante Riestra permitió recuperar algo de aire después de las caídas frente a Talleres, Independiente, Boca y Defensa y Justicia, aunque el funcionamiento sigue sin ofrecer garantías.

Además, el Tatengue acumula cinco partidos sin ganar. En ese contexto, el margen para reaccionar se achica y la continuidad de Madelón continúa bajo presión, mientras el equipo necesita transformar la mejora parcial del resultado en una recuperación futbolística más consistente.

La tabla: Unión está a cinco puntos del último clasificado

Con 13 fechas disputadas, Instituto lidera la Zona A con 29 puntos, seguido por Boca, Defensa y Justicia y Vélez, todos con 24. Más abajo aparecen Lanús, con 23, Newell's y Gimnasia de Mendoza, con 20 cada uno, e Independiente, que cierra actualmente la zona de clasificación con 19 unidades.

Unión suma 14 puntos, los mismos que Estudiantes, pero tiene peor diferencia de gol: -4 contra +1 del Pincha. San Lorenzo, con 17, también está por encima del conjunto santafesino. La distancia con la clasificación es considerable, aunque la cantidad de puntos que todavía quedan por disputar mantiene abierta la pelea.

El problema es que Unión necesita sumar de a tres y dependerá también de los resultados de sus competidores. Ya no alcanza con cortar la mala racha: debe comenzar a ganar para acercarse a los puestos de playoffs y evitar que los equipos que tiene por delante se alejen todavía más.

Estudiantes y Newell's, dos cruces que pueden cambiar el panorama

El calendario le presenta al Tatengue dos enfrentamientos importantes contra equipos que están involucrados en la pelea por la clasificación. El próximo lunes 26 de octubre, desde las 19, recibirá a Estudiantes en el estadio 15 de Abril. El Pincha tiene los mismos 14 puntos que Unión, por lo que será un duelo directo para intentar escalar posiciones.

Después llegará una visita todavía más exigente: el domingo 1 de noviembre, desde las 18.30, Unión jugará ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa. La Lepra suma 20 unidades y hoy ocupa el sexto puesto. Una victoria rojiblanca permitiría descontar puntos frente a un rival directo, aunque para llegar a Rosario con posibilidades concretas primero deberá mejorar sus resultados.

El cierre será nuevamente en Santa Fe, ante Vélez, en un encuentro cuyo día y horario todavía no están definidos. El Fortín suma 24 puntos y pelea en la parte alta de la tabla, por lo que tampoco será una parada sencilla.

Madelón necesita una reacción inmediata

El empate ante Riestra tuvo un efecto limitado: permitió cortar las cuatro derrotas consecutivas, pero prolongó a cinco la serie de partidos sin triunfos. Además, Unión volvió a recibir goles y alcanzó los 20 encuentros consecutivos sin mantener la valla invicta, una estadística que refleja sus dificultades para sostener resultados.

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Madelón necesita recuperar solidez defensiva, encontrar equilibrio en el mediocampo y darle mayor continuidad al funcionamiento ofensivo. Las modificaciones realizadas en las últimas fechas todavía no lograron corregir las falencias que se repiten y el equipo llega al tramo final con muchas dudas.

Unión todavía puede llegar a los playoffs, pero necesita que las cuentas empiecen a cerrar dentro de la cancha. El partido ante Estudiantes será el primer paso de una recta final que no admite demasiados errores. Después llegará Newell's y, por último, Vélez. Tres encuentros para intentar cambiar la historia de una campaña que se complicó, pero que todavía no está definida.

Unión playoffs Riestra
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