Unión tiene listo el viaje a Brasil para finalizar su participación en la Sudamericana

Aunque el compromiso no tiene un incentivo deportivo fuerte, sí habrá un atractivo económico: una victoria le permitiría al club sumar 115.000 dólares que otorga la Conmebol por triunfo en fase de grupos. Por eso, si bien el entrenador Leonardo Madelón todavía no confirmó el equipo ni dio pistas de la formación, todo indica que apostará por lo que considera mejor.

Algunas posibles bajas en Unión

Por el momento, se perfila como probable que el delantero José Angulo no sea parte de la delegación, ya que no estaría en los planes del cuerpo técnico para la segunda parte del año, lo mismo que el defensor Gastón Arturia, que es el único refuerzo que hasta ahora no jugó.

viaje unión sudamericana.jpg Unión tiene lista la logística para el último viaje en la Sudamericana. Prensa Unión

Así, Unión buscará cerrar su participación internacional de la mejor manera, con la chance de traerse un premio económico que no es menor pensando en el futuro del club.