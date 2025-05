Díaz, por el cruce con la gente de Colón: "No quería que una seña quede como una falta de respeto"

“Se suma, pero queríamos los tres puntos”, arrancó el golero, mostrando su insatisfacción con el resultado. Respecto al episodio con los hinchas, explicó: “Quería acercarme para calmar un poco. No quería que quede como que hice una seña mala. Quería explicar qué quise decir con una acción. Por más que quiera jugar rápido, muchas veces no se puede y puede complicarse todo. Entonces, hay que jugar seguro y no quería que la seña que hice quede como una falta de respeto”.

El arquero entendió el reclamo de la gente, pero pidió paciencia: “La gente quiere ganar y nosotros también, es entendible. Todos vienen y alientan, y es normal que nos pidan que ganemos, pero muchas veces nosotros tenemos que saber manejar los tiempos y no jugar con la desesperación de la gente”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/4Twiteros/status/1926368930400006564&partner=&hide_thread=false Hinchas felices intercambiaron palabras amables con Marcos Díaz pic.twitter.com/ojCycnPmUS — 4 TWITEROS (@4Twiteros) May 24, 2025

Marcos Díaz, sin vueltas en Colón

Con experiencia en este tipo de situaciones, Díaz reconoció que el clima cambia rápidamente en el fútbol: “Sé cómo es esto, cuando ganás está todo bien. En el partido pasado todos me amaban porque tapé varias pelotas y ahora no pasó. Hay que enfocarse en hacer el trabajo y avanzar tranquilo. Entiendo a la gente, pero sin pasar los límites con la familia”.