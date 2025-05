Marcos Díaz, cara a cara con los plateístas de Colón ante nuevos reclamos

Se espera que el triunfo ante Talleres de Remedios de Escalada el empujón tan esperado, pero el Sabalero sigue sumergido en la irregularidad y un rendimiento que deja mucho que desear, por lo que la gente descarga su furia. Sobre todo en un día desapacible y con el esfuerzo que significa acercarse al estadio Brigadier López para bancar.

• LEER MÁS: Germán Conti, en la mira de Colón: ¿la negociación por Forneris puede sellar su regreso?

Por eso los nuevos silbidos del final, que no hacen otra cosa de ratificar que la realidad sigue sin cambiar. Un Colón que no tiene peso en ataque y por momento sufre en defensa. Al menos volvió a tener con el arco en cero, siendo un aliciente. Pero la deuda es grande, porque las fechas pasan y la mejora no se ve.

• LEER MÁS: Colón y Racing negocian por Forneris, pero por ahora no hay acuerdo

Marcos Díaz, cara a cara con los hinchas de Colón

Pero hubo una situación que captó la atención ni bien terminado el encuentro: Marcos Díaz se acercó a la platea para discutir con los hinchas. Todo sin que pase a mayores, pero si con tono de molestia por parte de los fanáticos, que reclamaron por la falta de capacidad y los constantes errores.

marcos díaz hinchas platea 1.jpeg Marcos Díaz, a cara de perro con los hinchas de Colón.

El golero tuvo personalidad y se plantó de frente, pero sin que pase a mayores. Algo que ya intentó hacer en su momento, pero por seguridad evitó. En este caso, no esquivó e intercambió palabras. Se terminó yendo con la cabeza gacha y con insultos desde algunos sectores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/4Twiteros/status/1926368930400006564&partner=&hide_thread=false Hinchas felices intercambiaron palabras amables con Marcos Díaz pic.twitter.com/ojCycnPmUS — 4 TWITEROS (@4Twiteros) May 24, 2025

Una situación que refleja el escaso contagio que hay desde el campo de juego en este Colón que sigue haciendo una campaña para el olvido y precisa cuando antes que arranque la segunda parte para reforzarse y cambiar la cabeza.