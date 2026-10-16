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Unión todavía tiene chances de entrar a los playoffs, pero necesita cambiar su presente cuanto antes

Al Tatengue le quedan cuatro fechas para intentar meterse en la pelea por la clasificación. La racha de derrotas lo complicó y deberá sumar.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 17:56hs
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Unión todavía tiene chances de entrar a los playoffs, pero necesita cambiar su presente cuanto antes

El panorama de Unión se volvió cada vez más exigente en la recta final del campeonato. Con cuatro fechas por delante, el equipo de Leonardo Madelón todavía conserva posibilidades matemáticas de meterse en el Reducido, pero necesita reaccionar de inmediato. Las cuatro derrotas consecutivas redujeron su margen de maniobra y transformaron cada compromiso en una prueba decisiva para sostener la ilusión de continuar en carrera.

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Una clasificación que exige una reacción inmediata

El Tatengue llega a esta instancia con la obligación de mejorar su rendimiento y recuperar los puntos que dejó en el camino durante las últimas jornadas. La clasificación ya no depende solamente de una buena cosecha propia: también será necesario seguir de cerca lo que suceda con los equipos que se encuentran en la pelea por los puestos de acceso.

Entre los rivales que aparecen en ese escenario están Estudiantes y San Lorenzo, que también se encuentran fuera de la zona de clasificación, además de Newell's e Independiente, que hoy ocupan lugares de acceso y todavía están al alcance en la tabla.

Los enfrentamientos directos entre esos equipos pueden abrir oportunidades, siempre que Unión consiga aprovecharlas. Para eso, el primer paso será cortar la mala racha y volver a sumar de a tres, algo indispensable si pretende llegar a las últimas jornadas con opciones reales.

La visita a Riestra, una prueba clave para Madelón

El encuentro del lunes ante Deportivo Riestra adquiere especial importancia en ese contexto. Unión necesita recuperar confianza, mejorar su funcionamiento y encontrar una formación que le permita competir de otra manera después de los últimos resultados adversos.

Madelón trabaja en variantes para intentar cambiar la dinámica del equipo, con posibles regresos en la mitad de la cancha y en la ofensiva. La recuperación de algunos futbolistas y la posibilidad de modificar funciones pueden ofrecerle herramientas al entrenador, aunque la respuesta deberá aparecer dentro del campo.

La clasificación a una competencia internacional, como la Copa Sudamericana, quedó muy lejos y depende de una combinación de resultados difícil de alcanzar. El Reducido, en cambio, sigue siendo un objetivo posible, aunque el Tatengue ya no dispone de demasiado tiempo para reaccionar.

Con cuatro jornadas por delante, Unión necesita transformar la urgencia en resultados. La visita a Riestra será el primer desafío de una etapa en la que cada punto puede marcar la diferencia entre mantener viva la ilusión o despedirse anticipadamente de la pelea.

Unión Reducido playoff
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