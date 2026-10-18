Unión, con varias novedades en la lista de citados para visitar a Riestra

Unión viajó a Buenos Aires para enfrentar este lunes a Riestra, desde las 21.15, por la fecha 13 del Clausura. Cuáles son las novedades de Leo Madelón.

Unión tiene la mira puesta en Deportivo Riestra y Leonardo Madelón confirmó la lista de convocados para el partido de este lunes, que se disputará desde las 21.15 en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura.

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Entre las novedades aparecen otra vez Augusto Solari y Santino Vera, mientras que Lucas Menossi vuelve a quedar al margen por la fascitis plantar que lo afecta.

El Tatengue afrontará el compromiso con la necesidad de cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas, frente a Talleres, Independiente, Boca y Defensa y Justicia. El equipo necesita una reacción para recuperar confianza y sostener sus posibilidades de meterse entre los ocho mejores de la zona, objetivo que se complicó tras los últimos resultados.

Solari y Vera, entre las novedades en la lista de Unión

La presencia de Augusto Solari representa una alternativa más para Madelón, que busca variantes para modificar el funcionamiento del equipo. También se destaca la reaparición de Santino Vera en la nómina de convocados.

Estos son los jugadores convocados por Leonardo Madelón para visitar a Deportivo Riestra por la fecha 13 del #TorneoClausuraProyección pic.twitter.com/PTSoxJx86Z — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 19, 2026

En contrapartida, Lucas Menossi no estará disponible nuevamente. El mediocampista continúa afectado por una fascitis plantar y será otra de las ausencias para un encuentro en el que Unión necesita recuperar equilibrio y solidez, dos aspectos que le costaron sostener en la seguidilla negativa.

Los 24 convocados de Unión

La lista para visitar a Deportivo Riestra está integrada por:

Arqueros: Matías Mansilla y Lucas Meuli.

Defensores: Juan De Dios Pintado, Tobías Rubio, Matías Rocha, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Mateo Aimar, Lucas Ayala y Bruno Pittón.

Volantes: Augusto Solari, Emilio Giaccone, Santino Vera, Mateo Peresutti, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello, Ignacio Malcorra, Julián Palacios y Mauro Luna Diale.

Delanteros: Valentín Cerrudo, Marcelo Estigarribia, Misael Aguirre, Eric Ramírez y Cristian Tarragona.

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El partido ante Riestra será una prueba importante para el equipo de Madelón, que buscará ponerle fin a la mala racha y volver a sumar para no perder más terreno en la pelea por la clasificación. Después de este compromiso, Unión recibirá a Estudiantes, visitará a Newell's y cerrará la fase regular ante Vélez.