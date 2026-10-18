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Madelón cambia nombres y busca una reacción en Unión en un duelo clave ante Riestra

Después de cuatro derrotas consecutivas, Leonardo Madelón prepara varias modificaciones para visitar este lunes al Malevo.

Ovación

Por Ovación

18 de octubre 2026 · 10:12hs
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Madelón cambia nombres y busca una reacción en Unión en un duelo clave ante Riestra

Franco Perego

Unión necesita cambiar la cara y Leonardo Madelón evalúa una formación con varias modificaciones para visitar este lunes a Deportivo Riestra, desde las 21.15, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura.

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Después de las caídas ante Talleres, Independiente, Boca y Defensa y Justicia, el entrenador busca respuestas en un equipo que perdió solidez y funcionamiento en el tramo decisivo del campeonato.

La principal novedad estaría en el mediocampo, donde Mateo Peresutti tendría la posibilidad de debutar como titular en lugar de Emilio Giaccone. El juvenil ocuparía una posición central junto a Joaquín Mosqueira, en una zona en la que el Tatengue necesita recuperar equilibrio, capacidad de recuperación y juego para conectar con los delanteros.

Dudas en defensa y en uno de los costados del mediocampo de Unión

En el lateral derecho, Madelón todavía debe definir entre Juan De Dios Pintado y Tobías Rubio. El uruguayo podría recuperar su lugar, aunque la alternativa de mantener a Rubio sigue abierta. La decisión formará parte de los últimos ajustes antes del partido en el Guillermo Laza.

Por izquierda también hay una incógnita: Brahian Cuello o Ignacio Malcorra. El entrenador analiza quién ocupará ese sector, con la posibilidad de modificar las características del mediocampo y darle al equipo una variante para mejorar la generación de juego. En principio, Julián Palacios ingresaría por Mauro Luna Diale, en otro movimiento para reconfigurar la zona media.

La defensa se completaría con Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala, mientras que Matías Mansilla continuaría bajo los tres palos. Madelón necesita que la línea de fondo recupere firmeza luego de una seguidilla en la que Unión recibió goles en todos los encuentros.

Estigarribia vuelve a escena en el ataque de Unión

En ofensiva, Marcelo Estigarribia ingresaría por Eric Ramírez y acompañaría a Cristian Tarragona. El cambio apunta a encontrar otra alternativa en el área y mejorar la respuesta ofensiva de un equipo que no consigue transformar sus situaciones en resultados positivos.

Con cuatro derrotas consecutivas, Unión está obligado a reaccionar si pretende sostener sus chances de clasificarse a los playoffs. Actualmente se encuentra a cuatro puntos de Newell's, el último equipo que estaría ingresando a la siguiente instancia, y todavía deberá afrontar cruces importantes ante Estudiantes, la Lepra y Vélez.

La probable formación de Unión

De esta manera, los once que prepara Madelón son: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado o Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mateo Peresutti y Brahian Cuello o Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

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El encuentro ante Deportivo Riestra se disputará este lunes desde las 21.15, con el arbitraje de Pablo Echavarría. Para el Tatengue, el desafío es urgente: cortar la racha negativa y recuperar el funcionamiento para no comprometer aún más sus aspiraciones en el Clausura.

Unión Madelón Riestra
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