UTEDYC contra Unión: fuerte reclamo por el despido de una trabajadora

El conflicto, que ya venía gestándose desde hace semanas por reclamos laborales sin resolución, escaló de manera drástica con el envío de un telegrama de despido mientras —según denuncia el gremio— se desarrollaba una reunión entre representantes sindicales y directivos de la institución.

“Es sumamente grave lo ocurrido. Mientras ayer manteníamos una reunión con miembros de la Comisión Directiva para llegar a un acuerdo, estaban enviando el telegrama de desvinculación a una trabajadora”, advirtió UTEDYC.

Comunicado con tono duro y advertencias legales

En el comunicado difundido oficialmente, la entidad sindical expresó: “Desde UTEDYC Seccional Santa Fe manifestamo

s nuestro rechazo al despido sin causa de una compañera trabajadora del Club Atlético Unión. Entendemos que este es un intento de aleccionar tanto a los empleados y empleadas como a nuestra organización sindical”.

Además, UTEDYC recordó que el conflicto ya está siendo tramitado en el Ministerio de Trabajo, con un expediente abierto que, según la normativa, impide a ambas partes tomar medidas que agraven la situación mientras dure la conciliación.

“Solicitamos la reincorporación inmediata de la compañera, de lo contrario nos veremos en la obligación de tomar las medidas legales y legítimas correspondientes”, advierte el texto firmado por la Comisión Directiva de UTEDYC Santa Fe.

Reclamos previos y falta de respuestas

Este nuevo capítulo se suma a una serie de reclamos previos por parte del gremio, que ya había denunciado irregularidades laborales y la falta de diálogo por parte de la dirigencia que encabeza el presidente Luis Spahn. Según trascendió, los puntos en discusión incluyen condiciones de trabajo, contratos, salarios y cumplimiento de convenios colectivos.

Desde el club aún no hubo respuesta oficial pública ante el comunicado ni ante las acusaciones de UTEDYC. Mientras tanto, el conflicto promete escalar si no se produce una respuesta inmediata, en un momento institucional ya sensible para la entidad rojiblanca.