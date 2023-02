¿Bernardi tiene alguna chance de retornar a Colón?

Christian Bernardi decidió radicarse en Santa Fe y quiere volver a Colón. Pero hasta ahora, la dirigencia no atendió su pedido y su futuro es una incógnita

Christian Bernardi decidió quedarse a vivir en Santa Fe y su prioridad es volver a Colón, pero desde la dirigencia no le hicieron ningún guiño.

Por ello, habló con su familia y decidieron afincarse en Santa Fe y tener como primera opción para seguir jugando fue Colón. Incluso pidió un permiso para entrenar en el predio, así no pierde ritmo. Pero esa solicitud del jugador, no tuvo respuesta. Por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, Bernardi intentó ponerse en contacto con los dirigentes, pero no habría podido hablar con ninguno de ellos.

El jugador tuvo sondeos por parte de Racing y San Lorenzo, pero su prioridad es Colón. Sin embargo, la dirigencia no avanzó en nada para tener nuevamente al volante en el plantel rojinegro. Parece extraño, ya que en su momento y para que no se vaya, se le firmó un contrato muy importante, con una mejora económica sustancial.

Y tanto los directivos como Marcelo Saralegui pretendían que siguiera, pero apareció Fortaleza, puso la plata y se fue. Por lo cual, ahora resulta raro que no haya interés en repatrialo, sabiendo que en poco tiempo estaría en condiciones de volver a la actividad. Incluso por su situación particular, Bernardi no debería esperar a que se abra el libro de pases para firmar un nuevo contrato.

Así las cosas, el futuro de Bernardi es una incógnita. El jugador que el 10 de marzo cumplirá 33 años quiere volver a Colón, pero hasta el momento, nadie de la dirigencia respondió a su pedido. A la espera de contar con el alta médica, el futbolista consume sus días en Santa Fe, esperando que del otro lado de la línea alguien lo atienda.