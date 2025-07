Colón define el futuro de Yllana: reunión clave con la dirigencia

LEER MÁS: Godano y el mensaje en Colón: "Tenemos fuerza y vamos a pelear hasta el final"

En conferencia de prensa, el propio entrenador dejó en claro su postura: “Es una situación difícil, lo sabemos todos. Pero hay compromiso. Y mientras eso esté, seguiremos trabajando”.

“Si yo no veo compromiso en el equipo, soy el primero en dar un paso al costado. Pero ese compromiso lo sigo viendo. Los jugadores intentan hacer lo que se entrena, trabajan. No hay reproches en ese sentido”.

Chaco For Ever, clave para el futuro de Andrés Yllana

Pese a la racha negativa —cuatro caídas, dos triunfos y un empate—, los dirigentes no tendrían decidido en este momento despedir al entrenador, según confiaron fuentes cercanas al club. Por eso, Yllana seguiría al frente del plantel al menos hasta el partido del próximo domingo ante Chaco For Ever, desde las 16 en Resistencia, por la fecha 21 de la Zona B.

No obstante, ese encuentro asoma como determinante. De no revertirse el rumbo futbolístico, la continuidad del DT podría quedar sentenciada, ya que los números no acompañan y el equipo no logra mostrar una identidad clara en el campo de juego.

Godano, en la charla que mantuvo con Sangre y Luto Radio, aclaró que el técnico Yllana seguirá: “Hablé con Andrés. Está confiado en revertir esto. Trabaja muchísimo con su cuerpo técnico. Confiamos en él”.

En este contexto, la reunión de este miércoles buscará no solo evaluar el presente del primer equipo, sino también trazar un rumbo deportivo para el segundo semestre de la temporada. Mientras tanto, el plantel entrena bajo una atmósfera cargada de incertidumbre, sabiendo que el margen de error se achicó al máximo. Colón necesita respuestas. E Yllana, también.