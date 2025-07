Los números no mienten en Colón: Andrés Yllana y un 2025 para el olvido como DT

La crisis deportiva de Colón ya no se explica solo por sensaciones o actuaciones pobres dentro del campo: los números son contundentes. Con cuatro derrotas consecutivas y una alarmante distancia de ocho puntos respecto a la zona de Reducido, el presente del equipo santafesino se agrava semana a semana. Y el foco de las críticas se posa, cada vez con más fuerza, sobre el entrenador Andrés Yllana.

El periodista Gustavo Mazzi (@GustavoMazzi) expuso en la red social X (antes Twitter) un dato que dejó al desnudo la dimensión del problema: en lo que va del año 2025, Yllana dirigió 18 partidos entre Aldosivi y Colón, con apenas 2 triunfos, 13 derrotas y 3 empates. Es decir, sacó apenas 9 puntos de 54 posibles, con una eficacia del 16% . “¡Qué te pasa Andrés! No más palabras, Sr. Juez…”, cerró Mazzi en su publicación, que generó gran repercusión entre hinchas y periodistas.

En Santa Fe, la situación de Colón preocupa. El equipo no encuentra respuestas en lo futbolístico ni anímico, y se va desdibujando la imagen del conjunto que hace poco más de un año luchaba en la élite del fútbol argentino. La llegada de Yllana no logró revertir la tendencia descendente, y la caída libre parece no tener freno.

Yllana, en la cuerda floja

Lo más preocupante es que, más allá de los resultados, el equipo no muestra identidad ni una idea de juego definida. La derrota ante Mitre profundizó la desconfianza en el proyecto, y las voces que piden un cambio urgente empiezan a ser mayoría en el entorno del club.

A 21 fechas del cierre de la etapa regular, Colón está lejos de los puestos de Reducido y aún más del rendimiento que exige su historia. Yllana, mientras tanto, camina por la cuerda floja.