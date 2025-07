Colón, bajo la lupa: las sanciones que podría recibir tras los incidentes en el Brigadier López

Si bien aún no hay resolución oficial, en el ámbito disciplinario ya se habla de un castigo ejemplar que podría tomar como referencia el reciente fallo contra Godoy Cruz, tras la suspensión de su encuentro ante San Lorenzo por hechos similares de violencia interna vinculados a la barra.

¿Qué sanciones puede recibir Colón?

Los antecedentes recientes permiten trazar un posible escenario de sanción para el club sabalero. En el caso de Godoy Cruz, el Tribunal de Disciplina aplicó un castigo severo, que incluyó:

Descuento de tres puntos en la tabla general.

Multa económica equivalente a 500 entradas durante tres fechas .

Dos partidos a puertas cerradas como local (más la reprogramación del encuentro suspendido sin público).

Y la obligación de cubrir los gastos del club visitante por el viaje.

Aunque el contexto de Colón no es idéntico, el factor común es la falta de garantías de seguridad, que llevó al árbitro a suspender el partido a los 27 minutos del primer tiempo. Además, el operativo policial incluyó demoras, represión y caos en los accesos, lo que se tradujo en un clima tenso que derivó en corridas, enfrentamientos y la imposibilidad de continuar el juego con público.

El informe del árbitro y de los veedores será clave para establecer el grado de responsabilidad del club, así como las actuaciones judiciales iniciadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

Suspendido Colón.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Sin embargo, Colón no sufriría quita de puntos, y esto está avalado por lo que argumentó Víctor Godano en la charla con Sangre y Luto Radio, que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1): "Que se haya terminado el partido incide favorablemente para Colón. Fue un día muy triste por todo lo que sucedió y las consecuencias que genera. Era algo que no esperábamos, la policía y nosotros debemos cuidar al socio y es muy triste lo que pasó. Repudiamos lo que sucedió y esperamos que no vuelva a ocurrir y para eso tomaremos medidas. Le pedimos disculpas a los hinchas y socios, que nos perdonen y que sepan que estamos con ellos".

"Anoche (por el lunes) ni bien se suspendió el partido, tuvimos varias conversaciones con AFA para que el partido se pueda terminar de jugar. Pero además convencer al rival para que no se vuelva a Santiago del Estero y se trabajó en eso hasta altas horas de la noche. Es beneficioso para el fallo final que se haya completado el partido. Debemos realizar el descargo y el fallo podría salir entre jueves y viernes, tratando de que la sanción sea lo más leve posible", reveló Godano.

Más allá de la sanción del Tribunal de Disciplina, también se prevén sanciones de la Seguridad de la Provincia, como lo adelantó Fernando Peverengo, al destacar: "Hace años que no se veía algo así. Vamos a tratar que las sanciones sean severas desde el Ministerio de Seguridad.

Un momento institucional delicado

Colón atraviesa un momento crítico en lo deportivo e institucional. A las cuatro derrotas consecutivas en la Primera Nacional y la incertidumbre sobre la continuidad del técnico Andrés Yllana, se suma ahora un frente disciplinario que podría agravar la situación si se confirma un castigo con pérdida de puntos.

La pérdida de unidades en este contexto sería letal (no ocurriría esto con Colón), teniendo en cuenta que el equipo ya se encuentra a ocho puntos de los puestos de Reducido y en caída libre desde lo futbolístico.

Además, se abre otro frente económico, ya que una multa y la obligación de jugar a puertas cerradas significarían un golpe para la ya comprometida tesorería del club, que viene arrastrando problemas financieros y falta de ingresos constantes.

¿Qué puede esperar Colón?

Desde AFA se analiza con preocupación la reincidencia de hechos de violencia en diferentes estadios del ascenso, y la tendencia del Tribunal ha sido la de aplicar fallos contundentes para sentar precedente.

LEER MÁS: Genaro Rossi, una baja sorpresiva para el plantel de Colón

Por eso, en Colón no descartan una sanción ejemplarizante, aunque intentarán que la pérdida de puntos no se concrete, y que el club demuestre que adoptará medidas preventivas para garantizar la seguridad en el futuro.

Mientras tanto, se espera que en las próximas semanas se conozca la resolución del Tribunal de Disciplina. En Santa Fe, el clima es de tensa espera. El partido se continuará jugando en los escritorios.