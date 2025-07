Yllana no se baja en Colón: "Veo compromiso y por eso me quedo"

“Es una situación difícil, lo sabemos todos. Pero hay compromiso. Y mientras eso esté, seguiremos trabajando”, expresó el DT, que sigue al frente del equipo en medio de rumores crecientes sobre su salida.

“Nos falta peso ofensivo”

En su análisis del partido y del momento futbolístico, Yllana fue claro: “El equipo arma juego, tiene la pelota, controla por momentos, pero no tiene peso en los últimos 25 metros. Nos falta contundencia. El que gana es el que hace goles y eso no lo estamos consiguiendo”.

Además, señaló que no hay una falta de actitud, sino un déficit de características: “Muchas veces necesitás ese jugador que marque la diferencia en el uno contra uno. Y no lo tenemos. El 75% de la posesión la tuvimos nosotros, pero no pesamos en el área”.

El reclamo por los penales no cobrados

Yllana también volvió a referirse a supuestos errores arbitrales en partidos recientes: “Tuvimos dos penales clarísimos la fecha pasada. No es llorar, es la realidad. Nos estaríamos lamentando menos si esos penales se cobraban. No sé qué pasa con Colón, pero no nos cobran nada”.

Refuerzos, salidas y una urgencia que no da espera

Consultado sobre posibles refuerzos, el técnico reconoció que el plantel necesita ayuda urgente. “Estamos buscando un jugador que pueda jugar en los últimos metros, que desequilibre. Lo teníamos visto, pero hubo complicaciones con su llegada. Necesitamos reforzarnos ya, no tenemos margen”.

En ese sentido, también habló de la salida del director deportivo Iván Moreno y Fabianesi, aunque se desligó de la decisión: “No sé qué significó su salida en concreto. Sí estamos hablando con los dirigentes para tratar de cerrar ese refuerzo que necesitamos”.

“Probamos con todos, esto no es capricho”

Yllana dejó en claro que el cuerpo técnico ha probado distintas variantes sin encontrar soluciones duraderas: “No nos casamos con nadie. Hemos probado con todos. No es un tema de nombres, es una cuestión de características. Para cambiar esto rápido necesitás refuerzos. Si no los tenés, solo queda seguir buscando”.

Su continuidad y el respaldo del plantel

Sobre su futuro inmediato, el DT fue contundente: “Si yo no veo compromiso en el equipo, soy el primero en dar un paso al costado. Pero ese compromiso lo sigo viendo. Los jugadores intentan hacer lo que se entrena, trabajan. No hay reproches en ese sentido”.

La caída ante Mitre dejó a Colón lejos del Reducido y sumergido en una crisis profunda. Yllana sigue al frente, pero sabe que los próximos días serán decisivos.