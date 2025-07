Pancaldo empieza a perfilar el equipo para recibir a Colón

Ricardo Pancaldo, DT de Chaco For Ever, comenzó a delinear la formación para recibir al golpeado Colón en Resistencia.

Con la mirada puesta en el encuentro del domingo a las 16 frente a Colón, Chaco For Ever se entrena con intensidad de cara a una nueva fecha de la Primera Nacional. El duelo, correspondiente a la 21ª jornada de la Zona B, se jugará en el estadio "Juan Alberto García", donde el equipo chaqueño buscará hacerse fuerte ante uno de los candidatos al ascenso.

El director técnico de For Ever, Ricardo Pancaldo, comenzará a delinear el once titular en un ensayo táctico clave. Todo indica que podría repetir la formación que viene de empatar frente a Temperley, tras un sólido rendimiento colectivo. De ser así, el equipo formaría con: Gastón Canuto; Alan Luque, David Valdez, Mathias Silvera y Ramiro Fernández; Gonzalo Cañete, Maximiliano Romero, Juan Manuel Carrizo y Franco Perinciolo; Imanol Enríquez y Matías Romero.