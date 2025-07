Colón está de rodillas y lo peor de todo es que nadie lo ayuda

Y con esta nueva derrota quedó a ocho puntos del último clasificado al Reducido que era el objetivo primario . Pero a esta altura, eso parece ser una anécdota, dado que Colón con este presente no puede pensar en nada importante.

Si bien se especuló con la chance concreta de que Andrés Yllana se fuera, en conferencia de prensa, aseguró tener fuerzas para seguir relativizando el mal momento, con declaraciones que distan de la realidad.

Hace unos días renunció el director deportivo Iván Moreno y Fabianesi luego de una muy mala gestión. Se fue sin hablar, luego de que la dirigencia encabezada por Víctor Godano le diera las llaves del club para la toma de todas las decisiones.

Colón improvisó con un entrenador como Ariel Pereyra quien nunca había dirigido y los resultados están a la vista. Pero luego llegó uno de experiencia, que tampoco funcionó.

Nada en Colón está bien y seguramente en las próximas horas se comunicará el adelanto de las elecciones. Sería lo más saludable ya que la comisión directiva fue responsable de esta debacle.

Y ahora además, tendrá que afrontar una sanción disciplinaria por la suspensión del partido. Colón está de rodillas clamando por una ayuda, que nadie le acerca.

Hoy en Colón nadie está a la altura de las circunstancias. Dirigentes, jugadores y cuerpo técnico fallaron y llevaron al club a vivir sus peores días de las últimas décadas.

Sumido en las últimas posiciones de la tabla, sin respuestas futbolísticas ni anímicas, el plantel conformado por Moreno y Fabianesi le da la espalda a la historia del club.

Todos deberían pedir perdón, más allá de que eso no solucione nada. Lo lógico sería que logren superar la adversidad y dar la cara, pero lamentablemente para los hinchas, Colón