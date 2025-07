Emmanuel Gigliotti: "Nos falta todo, no pateamos al arco ni jugamos a nada"

" Sinceramente es un momento de mierda y estamos dando lo máximo para salir de esta situación. Estamos golpeados, nadie imaginaba esta situacion a principios de año, no hay margen de error, los puntos no alcanzan y prácticamente tenemos que ganar todos los partidos que faltan", comenzó detallando.

Para luego agregar: "Falta todo, hicimos apenas cuatro goles en las últimas nueve fechas, no pateamos al arco y no jugamos a nada. Estamos muy tristes no era fácil jugar estos 10 minutos y no estamos contentos con la situación. Nadie está contento que la policía reprima a los hinchas, ni que no podamos salir de la cancha porque llovían los cascotes".

"Porque si en ese momento salíamos, a lo mejor hoy estábamos velando a un compañero o a un jugador de Mitre que nada tenían que ver. Nosotros podemos entender la calentura y la bronca de la gente pero eso de ninguna manera justifica que no podamos salir de la cancha", sentenció el futbolista.

Respecto a la discusión que mantuvo con Yllana aseguró: "Cuando empezamos a caminar querían salir y yo no quería que mis compañeros salgan. Llovían una piedras grandotas y con un poquito de conciencia no podíamos arriesgar la vida, si te pegan en la cabeza te matan y yo no iba a permitir que ninguno de mis compañeros salgan de la cancha".

LEER MÁS: Yllana no se baja en Colón: "Veo compromiso y por eso me quedo"

"Todos quieren jugar, escuché un montón de pelotudeces, todos estamos a disposición pero son decisiones del entrenador que arma el equipo. Y entiendo que después de nueve fechas en la que ganamos dos partidos de pedo con los últimos, el DT tenga que buscar cambios", disparó el Puma.

Y siguió: "Desde que llegó el técnico no hice más goles, ni siquiera pateé al arco. Entonces es normal que decida sacar a algunos jugadores, pero me rompe las pelotas tener que salir a aclarar. Yo en 18 o 19 años de carrera jamás tiraría a la mierda mis valores para hacerle la cama a un técnico ni tampoco lo permitiría que lo hagan mis compañeros".

"Así que se guarden esas pelotudeces, es una hijaputez lo que se dijo. Tenemos un grupo muy bueno y somos los primeros que queremos revertir esta situación. Pero está claro que tenemos menos posibilidades, no hay margen de error, tenemos que ganar todos los partidos que restan", finalizó.