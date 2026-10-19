Sarmiento no se afianza en Colón y otra vez volvió a quedarse en el vestuario

El volante Darío Sarmiento volvió a salir en el entretiempo ante Almirante Brown y su participación genera interrogantes en Colón. No pudo completar un partido

El empate frente a Almirante Brown dejó heridas abiertas en Colón , tanto por los puntos que se escaparon en el final como por la oportunidad desperdiciada en la tabla. Pero también volvió a poner bajo la lupa una situación particular: Darío Sarmiento tiene chances de ser titular, pero no se sostiene.

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Su caso empieza a llamar la atención por una estadística contundente: el mediocampista no juega un partido completo desde que llegó al Sabalero.

La particularidad que rodea a Sarmiento en Colón

La última presentación ante la Fragata a mostrar esa tendencia. Sarmiento integró la formación inicial, pero se quedó en los vestuarios en el entretiempo. El DT Iván Delfino explicó la decisión fue táctica para que entre Conrado Ibarra y así pasar a un esquema 3-4-3. No hubo una referencia a problemas físicos.

Darío Sarmiento volvió a no salir a jugar un segundo tiempo en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

La mayoría de minutos en un partido fue el 20 de julio pasado, en la derrota como visitante contra Chaco For Ever, cuando permaneció en el campo 85 minutos. Desde entonces, la mayoría de sus participaciones terminaron antes de comenzar el segundo tiempo, una particularidad que contrasta con las oportunidades que recibe para ser titular.

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La reiteración de los cambios abre distintas preguntas, aunque todavía no permite establecer una explicación. ¿Le cuesta adaptarse a la función que le asigna el entrenador? Mientras tanto, el contexto de Colón agrega otro componente al análisis. El equipo dejó escapar una victoria que podía ubicarlo en el cuarto puesto de la Zona A y acercarlo al tercero, favorecido por los resultados de sus competidores. Después de cuatro partidos consecutivos sin recibir goles, el Sabalero concedió dos tantos y volvió a pagar caro sus errores en un momento determinante de la temporada.

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En ese escenario, Sarmiento representa una incógnita más dentro de un equipo que necesita respuestas para la recta final de la Primera Nacional. El volante sigue teniendo oportunidades, pero todavía no consigue transformar esas titularidades en continuidad. Mientras Delfino sostiene que su salida responde a cuestiones tácticas, la pregunta sobre su verdadero lugar en Colón permanece abierta.