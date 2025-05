Colón no puede ni debe seguir defendiendo como lo viene haciendo

Y si se cuentan los 36 equipos que disputan el Torneo de la Primera Nacional, Colón está entre los seis más goleados, dado que a los mencionados equipos de su zona , habría que sumar a Arsenal con 18 y Racing de Córdoba con 17.

Mientras que Alvarado comparte la misma cantidad de goles en contra que Colón. Por lo cual, de cara a lo que viene, está claro que el DT Andrés Yllana tendrá que hacer foco en el aspecto defensivo.

Y en ese sentido, da la sensación de que se impone algún cambio de nombre o en su defecto, una forma distinta de defender para no repetir los mismos resultados negativos.

Es cierto que los equipos no solo defienden con los defensores, sino que es fundamental, el rol de los mediocampistas y también de los delanteros a la hora de presionar la salida del rival.

Pero la realidad indica que eso en Colón no sucede y que muchas veces los defendores defienden mano a mano, porque el bloque medio no contiene y los de arriba no ayudan en el retroceso.

Y así las cosas, quedan expuestos los defensores. Por lo cual, el técnico sabalero tiene la chance de meter alguna variante en defensa o reforzar la zona media.

El nivel de los defensores es muy bajo y habría que preguntarse si Yllana debe seguir insistiendo con dos zagueros derechos como son Nicolás Thaller y Guillermo Ortiz o si debe ingresar Brian Negro que al ser zurdo puede jugar como segundo marcador central.

Por su parte, tanto Facundo Sánchez como Facundo Castet están lejos de su mejor versión. En el caso del primero, le cuesta el ida y vuelta y viene dando muchas ventajas a la hora de marcar.

Lo mismo sucede con Castet, aunque en este caso es un jugador con mayor despliegue físico, pero que está evidenciando muchas desatenciones defensivas.

Hoy la realidad indica que cualquiera de los cuatro defensores está en condiciones de salir, dado que ninguno pudo ganarse el lugar de indiscutido.

Después habrá que ver si los que esperan son más o no que los que están. Pero Colón no puede seguir defendiendo de la manera en que lo viene haciendo y por ello se impone algún retoque de nombres o de disposición táctica.