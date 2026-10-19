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Números explican por qué el empate de Colón ante Almirante fue un castigo

Los resultados ajenos le abrieron una puerta para escalar en la Zona A, pero Colón otra vez dejó pasar una chance de oro. Las estadísticas son contundentes

Ovación

Por Ovación

19 de octubre 2026 · 14:53hs
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Números explican por qué el empate de Colón ante Almirante fue un castigo

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón tenía todo servido para dar un paso importante en la recta final de la Primera Nacional, pero terminó lamentando dos puntos que se le escaparon sobre el cierre. El 2-2 frente a Almirante Brown dejó una sensación amarga que va más allá del resultado, ya que volvió a mostrar ineficacia y pagó caro sus desatenciones.

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Más posesión, pocas situaciones y dos ventajas que le alcanzaron a Colón

Los números del partido ofrecen una explicación de lo sucedido en el Brigadier López. El Sabalero terminó con el 62% de la posesión, frente al 38% de la Fragante, pero esa superioridad con la pelota no se tradujo en una diferencia en las estadísticas ofensivas: ambos equipos registraron apenas dos remates y los dos fueron al arco. También igualaron en tiros de esquina, con tres por lado.

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La cifra expone una de las principales dificultades del Sabalero: tuvo más tiempo la pelota, pero le costó generar peligro suficiente para sostener una ventaja. Así, Colón dejó escapar el triunfo dos veces en un encuentro que parecía encaminarse hacia una victoria fundamental. Tampoco pudo sostener la diferencia en los instantes decisivos, cuando necesitaba administrar el resultado y evitar que Almirante encontrara una última oportunidad.

Las estad&iacute;sticas de Col&oacute;n y Almirante Brown.

Las estadísticas de Colón y Almirante Brown.

El empate tuvo un costo todavía mayor por el contexto de la tabla. Los resultados de sus competidores le habían dado al Rojinegro la posibilidad de meterse entre los cuatro primeros. Sin embargo, el equipo no hizo su parte y quedó con 54 puntos, en el quinto lugar de la Zona A, igualado en unidades con Deportivo Madryn, que lo supera por diferencia de gol.

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La estadística final resume la frustración: más posesión, la misma cantidad de remates y dos ventajas desperdiciadas. Colón sigue en zona de Reducido, pero dejó pasar una oportunidad valiosa para mejorar su posición y alimentar sus aspiraciones en la pelea por el ascenso. En una etapa del campeonato en la que cada punto puede resultar determinante, el empate ante Almirante Brown terminó sonando a castigo.

Colón Almirante Brown Primera Nacional
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