Con un golpe de suerte, Colón rescató un punto que cotiza en bolsa

Colón a lo largo de todo el partido, generó un sola situación de gol, que fue un remate de Nicolás Talpone que tapó el arquero Lautaro Petruchi.

El equipo no tuvo juego, luchó mucho y eso es para rescatar. Pero sigue sin mostrar una identidad, teniendo en cuenta el plantel que tiene.

Un primer tiempo parejo

El primero cuarto de hora se presentó de ida y vuelta, con ambos equipos buscando el arco rival. Por ello, era entretenido el partido entre Colón y Gimnasia de Mendoza, ya que había espacios para jugar.

En el Sabalero, el que más insinuaba era Agustín Giménez, quien se estacionaba por el sector derecho, presionando la salida del rival y cuando tenía la pelota, buscaba asociarse con sus compañeros.

El cotejo era equilibrado, sin chances claras para marcar, pero con buenas intenciones por parte de ambos. Cuando se jugaban 16' Nicolás Thaller pidió el cambio por una lesión muscular y el que ingresó fue Facundo Castet.

Con esta variante, Brian Negro volvió a la zaga para hacer dupla con Guillermo Ortiz, quien pasó a desempeñarse como primer marcador central.

A los 19' el primer remate al arco de Colón fue por intermedio de Oscar Garrido, quien de media distancia probó con un disparo que se fue por encima del horizontal.

La primera aproximación para Gimnasia llegó proveniente de un tiro libre que a los 23' ejecutó Brian Andrada y Marcos Díaz voló para mandar el balón al tiro de esquina.

Gimnasia tenía un poco más el balón, pero carecía de profundidad en los metros finales y fallaba en las ejecuciones de pelota quieta. En tanto que Colón trataba de encontrar a Emmanuel Gigliotti quien a veces bajaba para tomar contacto con el balón.

Pero los dos equipos se mostraban imprecisos y por ello más allá de la movilidad que tenían, les costaba generar situaciones concretas como para abrir el marcador.

A los 40' llegó Gimnasia. Perdió el balón Oscar Garrido y Facundo Lencioni habilitó a Brian Ferreyra quien remató al primer palo pero la pelota se fue por el fondo del campo de juego.

El primer tiempo finalizó con más lucha que juego. El trámite fue parejo, aunque el equipo mendocino intentó un poco más, pero sin hacer merecimientos como para ir ganando el partido. Por lo cual, el 0-0 terminó siendo el resultado más lógico.

Los goles llegaron en el segundo tiempo

En el inicio del segundo tiempo, Facundo Castet cayó al piso y le dio la chance a Brian Andrada de llegar al fondo con pelota dominada pero el delantero en vez de meter el centro remató el primer palo y la pelota se fue desviada.

Gimnasia tenía la iniciativa aunque fallaba en los metros finales. Pero aún así pudo llegar al gol, con la enorme complicidad del arquero Marcos Díaz, quien nuevamente volvió a fallar, como había sucedido en la derrota de Colón ante Almirante Brown.

Y es que cuando se jugaban 8' Jeremías Puch enganchó y remató dentro del área, pero la pelota rebotó en Guillermo Ortiz, Facundo Lencioni volvió a rematar y Díaz dio un rebote inexplicable y tardó una enormidad para recuperar la vertical, lo que le permitió a Puch terminar definiendo de zurda y al primer palo.

Con el resultado en contra, Ariel Pereyra rápidamente movió el banco y a los 15' mandó a la cancha a Federico Jourdan y José Barreto para las salidas de Agustín Giménez y Facundo Taborda.

A Colón le costaba imponerse en la zona media, el partido era muy luchado y disputado. El Sabalero buscaba sin claridad y Gimnasia apostaba por la contra.

Y cuando el elenco rojinegro buscaba el empate llegó la más clara. A los 27', gran pase de Christian Bernardi para el centro a la carrera de Federico Jourdan y el remate de Nicolás Tallpone para la atajada espectacular de Lautaro Petruchi.

El Sabalero insinuaba por el costado derecho con la velocidad de Jourdan, pero llegó al empate a los 32' con una dosis de fortuna. La inició Jourdan quien tocó para Barreto, encaró y metió un centro rasante, para que Diego Mondino metiera la pelota dentro de su arco y decretara el 1-1.

Lo que siguió fue un compendio de errores y de malas decisiones. La única llegada fue un remate de Matías Muñoz que se desvió en un jugador sabalero y pasó cerca del caño izquierdo.

Fue un poco más Gimnasia y Colón terminó rescatando un punto muy valioso, ya que el elenco mendocino llegaba como puntero y además el Rojinegro tuvo el plus de lograr revertir el resultado.

Síntesis

Gimnasia de Mendoza: 1-Lautaro Petruchi; 4-Facundo Nadalín, 2-Diego Mondino, 6-Imanol González, 3-Franco Saavedra; 8-Matías Muñoz, 5-Ignacio Antonio; 7-Brian Andrada, 10-Jeremías Puch, 11-Facundo Lencioni; 9-Brian Ferreyra. DT: Ezequiel Medrán.

Colón: 1-Marcos Díaz; 8-Facundo Sánchez, 4-Nicolás Thaller, 2-Guillermo Ortiz, 6-Brian Negro; 11-Agustín Giménez, 7-Nicolás Talpone, 5-Oscar Garrido, 3-Facundo Taborda; 10-Christian Bernardi; 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Pereyra.

Goles: ST 8' Jeremías Puch (G), 32' Diego Mondino e/c (C).

Cambios: PT 16' Facundo Castet x Thaller (C), ST 15' Federico Jourdan x Giménez (C), José Barreto x Taborda (C), 21' Enzo Galli x Andrada (G), Mario Galeano x Puch (G), 30' Matías Recalde x Lencioni (G), 34' Zahir Yunis x Garrido (C), Genaro Rossi x Gigliotti (C), 41' Nicolás Servetto x Ferreyra (G).

Amonestados: Castet y Bernardi (C), Puch (G).

Árbitro: Juan Pafundi.

Estadio: Víctor Legrotaglie.