El lamento de Gamba por el año de Unión: "No ganar genera bronca e incertidumbre"

Lucas Gamba fue una de las figuras en el empate 1-1 entre Unión y Belgrano en el 15 de Abril por la fecha 16 de la zona A del Apertura. El delantero marcó el gol del Tate y, aunque celebró el rendimiento colectivo, no ocultó su frustración por no haber podido quedarse con los tres puntos.

“Una lástima que no sirvió para ganar. Creo que por momentos hubo un buen funcionamiento, pero necesitábamos sumar de a tres. Una pena”, expresó tras el partido. Pese al golpe anímico que significó el gol tempranero del rival, valoró la respuesta del equipo: “En todo momento estuvimos en partido más allá del gol rápido. Manejamos la pelota con criterio y tuvimos situaciones. Me gustó mucho eso”.

El atacante subrayó el orden y la actitud mostrada por sus compañeros: “Vi un equipo bien parado y compacto. No sorprende, porque fue lo que trabajamos, pero no ganar genera bronca e incertidumbre, porque queríamos ganar”.

La sinceridad de Gamba en Unión

Mirando hacia el próximo compromiso ante Palestino por la Sudamericana, Gamba fue contundente: “Ojalá podamos ganar el miércoles, porque lo necesitamos. Como sea ya a esta altura”.

Sobre el grupo y la mano de Leonardo Madelón, fue claro: “Tenemos una relación muy buena y nos conocemos mucho. Amamos este club y no queda otra que trabajar”.

Consciente del momento difícil que atraviesa Unión, no dudó: “Nos genera mucha bronca vernos ahí. No tenemos grupo para estar ahí, pero no queda otra que agachar la cabeza y seguir. De otra manera no se sale”.

Pelotazo largo, Estigarribia peinó y Gamba anticipó para el 1-1 de Unión ante Belgrano



Finalmente, tuvo palabras de respaldo para su compañero de ataque, Marcelo Estigarribia, blanco de algunas críticas: “A todos los delanteros nos pasa y te juega en la cabeza. Sabemos lo que genera Chelo. Mi gol es mérito de él y su trabajo. Hace cosas buenas, con un trabajo espectacular y sabemos lo importante que es. Pero a veces no te toca meterla. Hay que esperar y Dios quiera nos dé muchas alegrías”.