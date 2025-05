El dilema de Yllana en Colón: ¿habrá cambio en el arco?

La inestabilidad futbolística que atraviesa Colón no da tregua, y en la previa del duelo de este domingo ante Estudiantes de Río Cuarto , por la fecha 13 de la Zona B de la Primera Nacional, una nueva incógnita aparece en escena: ¿vuelve Marcos Díaz al arco?

El experimentado arquero de 38 años perdió el puesto tras una seguidilla de errores determinantes que le costaron puntos valiosos al equipo. Los fallos más notorios se vieron en las derrotas ante Almirante Brown, Gimnasia de Jujuy, Agropecuario y San Telmo, así como también en el empate ante Gimnasia de Mendoza, donde quedó expuesto en varias jugadas clave.

Su lugar fue ocupado por Tomás Giménez, que había sido figura en la victoria 2-0 ante Central Norte, cuando Marcos Díaz estaba lesionado por una fractura intercostal. Fue entonces, que tras una serie de errores del exgolero de Huracán, Talleres y Boca, el ex-DT Ariel Pereyra se inclinó por el mendocino: atajando en la caída 3-2 ante Chacarita. Y también lo hizo en la reciente derrota 1-0 frente a Defensores de Belgrano, en el debut del nuevo entrenador, Andrés Yllana.

El dilema de Yllana

Con una semana de trabajo encima y muchas urgencias a cuestas, Yllana analiza seriamente el regreso de Marcos Díaz al once titular para el partido clave ante el conjunto de Iván Delfino, ex DT del Sabalero. La decisión no es sencilla: mientras Giménez aporta frescura y reflejos, Marcos Díaz arrastra dudas por sus últimas actuaciones, pero aporta jerarquía y liderazgo en momentos calientes.

En lo que va de la temporada, Marcos Díaz fue titular en 10 partidos, incluyendo el encuentro por Copa Argentina donde Colón quedó eliminado por penales ante San Martín de Tucumán.

¿Quién ataja el domingo?

La decisión final se tomará horas antes del encuentro, pero el escenario no es nuevo para Colón: la falta de solidez bajo los tres palos es uno de los tantos síntomas de un equipo que no encuentra su rumbo. En medio de un presente deportivo e institucional caótico, el arco también es terreno de debate.

El regreso de Marcos Díaz podría marcar un nuevo intento por encontrar equilibrio. Pero si vuelve, lo hará bajo la lupa: el margen de error es mínimo y la confianza de los hinchas, cada vez más delgada.