El goleador de Colón se mostró avergonzado, pero optimista por la llegada de Yllana

"Estamos preparando el partido, sabemos que es un momento difícil y duro y que en mi caso y en el de muchos de nosotros no nos había tocado perder tantos partidos consecutivos y eso nos da vergüenza. Pero ahora hay que dar vuelta la página, son palabras que siempre se repiten en estas situaciones, pero es la realidad y encarar el partido del domingo como una final", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Veo que el equipo está entrenando bien y estamos convencidos de que hay material para salir adelante. Somos un equipo muy autocrítico y sabemos que hay cosas en las que estamos fallando. Pero tenemos mucha confianza en el entrenador que logró el ascenso en la Primera Nacional. Se lo nota con mucha experiencia en la categoría y eso es fundamental. Hay mucha esperanza y confianza en que las cosas van a salir bien".

Respecto al trabajo que viene realizando Yllana destacó: "Empezó a trabajar en lo táctico en lo que pretende un entrenador cuando llega a un equipo. Se trabajó en lo defensivo y en lo ofensivo, pero no se puede hacer todo en una semana. Yo lo dije y a la gente no le gusta y se enoja pero la realidad. Se trata de un proceso nuevo con las necesidades que tenemos pero hay que poner las bases y luego mejorar día a día".

"El DT hizo foco en el orden, ya que en los anteriores partidos se vio un equipo acelerado por la necesidad de ganar y desordenado por momentos. Pero debemos entender cómo se jugan los partidos, dónde vamos a jugar y cómo son los rivales. Y te aseguro que el entrenador que tenemos tiene mucha experiencia en eso y nosotros lo necesitábamos", aseguró el Puma.

LEER MÁS: Godano, al hueso en Colón: "Es mi peor momento como presidente y me hago responsable"

En cuanto al momento que atraviesa la institución, expresó: "Nosotros tenemos que hacer foco en lo futbolístico, porque es en el único lugar en el que podemos contribuir, de todo lo demás no tenemos nada que hacer. Sabemos que la gente está enojada y tiene razón estamos en deuda con los hinchas, con la familia y con nosotros mismos. Pero tenemos mucha confianza de que vamos a salir adelante".

"Es clave entender la categoría en la que estamos jugando, por momentos lo entendemos y en otras no. La gente está acostumbrada a ver un equipo que fue campeón y que jugó copas internacionales. Y hoy estamos en una situación que no deseamos y Colón jugando en una categoría que no merece", opinó el goleador.

En cuanto a las diferencias entre Yllana y Pereyra manifestó: "Lo primero que cambia son los jugadores que estaban relegados y que ahora se sienten considerados. Eran pocos los cambios que se hacían de un partido a otro y entonces, seis o siete jugadores casi que no participaban y eso lleva a que bajen la intensidad de los entrenamientos. En cambio ahora los entrenamientos son más intensos producto de que todos están motivados con un proceso nuevo".

Por último Gigliotti sentenció: "Ahora nos toca jugar con más gente ofensiva. Incluso Nacho (Ignacio Lago) es un jugador interesante y picante y ojalá que tanto él como Christian (Bernardi) y los que les toque jugar, puedan estar más cerca del ataque y con un pensamiento mas ofensivo, pero sin descuidar el aspecto defensivo. Y es que los equipos que consiguen objetivos son los que menos goles le hacen. Pero jugando de esta manera, vamos a tener más peso adelante".