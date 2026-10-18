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Delfino recuperará a varios pesos pesados en Colón para visitar a Ciudad de Bolívar

Colón volverá a entrenarse este lunes con la mira puesta en el partido del sábado a las 21. Iván Delfino recuperará a varios jugadores importantes en el plantel.

Ovación

Por Ovación

18 de octubre 2026 · 15:04hs
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Delfino recuperará a varios pesos pesados en Colón para visitar a Ciudad de Bolívar

Después del empate 2-2 ante Almirante Brown en el Brigadier López, Colón retomará este lunes los entrenamientos con novedades alentadoras para Iván Delfino. En la recta final de la fase regular de la Primera Nacional, el entrenador busca tener a la mayor cantidad de futbolistas disponibles y, de cara a la visita a Ciudad de Bolívar, podría contar prácticamente con todo el plantel de jugadores de campo.

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El próximo compromiso del Sabalero será el sábado, desde las 21, frente a Ciudad de Bolívar, en el Estadio Municipal Eva Perón. Será una nueva oportunidad para sumar y mejorar la posición en la Zona A, antes del cierre como local ante Defensores de Belgrano y del inicio del Reducido, donde Colón buscará el segundo ascenso a Primera División.

Castet vuelve e Ignacio Antonio estaría disponible en Colón

Una de las novedades será el regreso de Facundo Castet, quien cumplió ante Almirante Brown la fecha de suspensión por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla en el partido frente a Mitre. El lateral volverá a estar a disposición del cuerpo técnico y se perfila como una alternativa para recuperar su lugar en la defensa.

También hay optimismo con Ignacio Antonio, quien no pudo ser considerado en el último encuentro por un problema en el tobillo. El propio Delfino adelantó que el mediocampista se sumará a los entrenamientos con normalidad el miércoles, por lo que, si responde de acuerdo con lo previsto, podrá ser tenido en cuenta para viajar a Bolívar.

Otro que evoluciona favorablemente es Federico Lértora. El capitán arrastraba una molestia en el cuádriceps que lo obligó a salir en el entretiempo ante Mitre y lo mantuvo en duda para el duelo contra la Fragata. Su recuperación avanza y el cuerpo técnico espera contar con él para la próxima presentación.

Franco García, otra alternativa para el tramo decisivo en Colón

La otra noticia positiva tiene que ver con Franco García, quien ya se encuentra recuperado desde lo físico. Según adelantó Delfino, el futbolista deberá completar durante la semana la puesta a punto futbolística para volver a estar en condiciones de competir.

Su recuperación amplía las alternativas disponibles para el entrenador en un momento en el que cada partido tiene un peso importante. Con tres encuentros de fase regular por delante, Colón necesita disponer de variantes y encontrar el mejor funcionamiento posible para llegar fortalecido al Reducido.

Por ahora, Matías Budiño sería la única baja, ya que continúa recuperándose de una distensión en una de sus rodillas y todavía no estará en condiciones de reaparecer. El resto de los futbolistas de campo podría quedar a disposición de Delfino si las evoluciones se confirman durante los entrenamientos.

Un plantel casi completo para corregir lo futbolístico en Colón

La posibilidad de recuperar jugadores representa una buena noticia para Colón, aunque el desafío principal sigue siendo futbolístico. El empate frente a Almirante Brown dejó preocupación por la forma en que se escapó la victoria en tiempo de descuento y por las dificultades que volvió a mostrar el equipo para sostener un resultado.

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El propio Delfino reconoció después del encuentro que el Sabalero necesita mejorar mucho en el juego si pretende estar en la pelea por el ascenso. Con la clasificación al Reducido asegurada, el objetivo inmediato pasa por sumar ante Ciudad de Bolívar y luego frente a Defensores de Belgrano para terminar la fase regular en la mejor posición posible.

Delfino podría recuperar casi todas sus piezas para la recta final, un escenario favorable para intentar ajustar el funcionamiento y elegir entre más alternativas. Ahora, el desafío será transformar esas buenas noticias físicas en una mejora futbolística que le permita a Colón llegar en mejores condiciones a la etapa decisiva de la temporada.

Colón Delfino Ciudad Bolívar
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