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Colón aún no supera su cosecha de 2024 a esta altura, pero llega mejor posicionado

Colón suma 54 puntos tras 34 fechas de la Primera Nacional, uno menos que en 2024. Mejoró su ubicación, pero dejó escapar una chande de oro ante Almirante

Ovación

Por Ovación

20 de octubre 2026 · 15:34hs
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Colón aún no supera su cosecha de 2024 a esta altura, pero llega mejor posicionado

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ya tiene la mirada en la visita a Ciudad de Bolívar, pero el empate con Almirante Brown aún deja una sensación amarga. Tenía la posibilidad de dar un salto en la tabla de la Zona A de la Primera Nacional y acercarse al tercer puesto, pero el triunfo se escapó en el final y dejó pasar una chance importante.

A falta de cuatro jornadas para el cierre, el Sabalero continúa quinto y necesita transformar su mejor posicionamiento en puntos para llegar fortalecido a la definición del Reducido.

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Colón, mejor ubicado que en 2024, pero con una cuenta pendiente

Después de 34 fechas, Colón acumula 54 puntos, uno menos que los 55 que tenía en el mismo momento de 2024. Sin embargo, la diferencia aparece en la tabla: aquella campaña lo encontró en otra situación, mientras que ahora se mantiene quinto en la Zona A, con posibilidades de seguir escalando y mejorar sus perspectivas de cara al tramo decisivo.

Colón sigue debajo de la cosecha de 2024 después de 34 fechas.

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La igualdad ante la Fragata volvió a poner sobre la mesa una cuestión que Colón necesita resolver. Después de ponerse dos veces en ventaja, el equipo no pudo sostener el resultado y terminó resignando dos puntos en el Brigadier López. El desenlace tuvo un costo deportivo importante, porque los resultados de la fecha habían generado un escenario favorable para acercarse a los puestos de privilegio.

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El Sabalero dejó escapar así una jornada que podía resultar determinante. La victoria le habría permitido superar a Deportivo Madryn y quedar más cerca del tercer escalón, pero el empate lo mantuvo en la quinta posición. El antecedente de 2024 también funciona como advertencia. En aquella oportunidad, Colón llegó al cierre de la fase regular en una merma y n el primer cruce del Reducido se enfrentó con All Boys, empató y quedó eliminado.

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Ahora el panorama presenta diferencias. Colón tiene margen para mejorar su posición y cuenta con la posibilidad de construir un cierre que lo deje mejor parado para lo que viene. Pero esa ventaja relativa no alcanza por sí sola: necesita sumar, reducir los errores que le cuestan puntos y evitar que las dudas se conviertan en una constante.

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La próxima prueba será ante Ciudad de Bolívar, en condición de visitante. Con cuatro fechas por delante, el Sabalero sabe que todavía está a tiempo de cambiar su escenario y llegar al desenlace con mejores perspectivas. El desafío pasa por dejar atrás la bronca del empate, recuperar terreno y demostrar que su ubicación actual puede ser el punto de partida para una definición diferente a la del año pasado.

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