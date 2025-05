Godano, al hueso en Colón: "Es mi peor momento como presidente y me hago responsable"

• LEER MÁS: El sugestivo posteo en redes que hizo ruido en Colón: "Pronto nos volveremos a ver"

“Confiamos en el nuevo cuerpo técnico (Andrés Yllana). Después del partido del domingo (ante Defensores de Belgrano) estuve reunido con ellos (el plantel). Ahora estamos tratando de salir de esta situación. Cuando uno toca fondo es complicado levantar, pero confiamos en el cuerpo técnico nuevo”, agregó.

El dirigente también se refirió al estado de ánimo del socio y del hincha. “Entiendo a la gente. Hay un malestar general que también nosotros sentimos, porque somos un socio más. No se está dando lo que queríamos y queremos. Lo que puedo decir es que no está todo perdido y que hay tiempo, todavía se puede. Hay que analizar lo que pasó y pensar en el futuro”.

Godano, a fondo por este presente de Colón

Godano hizo hincapié en la necesidad de unidad y en la confianza hacia el plantel: “Tenemos un plantel competitivo y debemos darle la confianza. Son ellos quienes salen a defender los colores. Los socios están como nosotros, preocupados por el momento y pendientes de saber cómo salimos de esto. Tenemos que estar todos juntos. Si no, será muy complicado”.

Víctor Godano.jpg Godano dijo ser el "máximo responsables" de este momento de Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

El presidente también asumió su rol: “Que la gente se exprese contra mí no me molesta, todo lo contrario, porque soy el máximo responsable. Pero es verdad también que no soy quien entra a la cancha. A veces la hostilidad no sirve y resta. Igual, los comprendo, pero a veces hay que cambiar, porque tenemos que estar todos juntos”.

Tras la derrota ante Defensores de Belgrano, hubo un cruce entre hinchas y dirigentes. Surgió el rumor que el mandamás se había ido rápido de la cancha y lo aclaró: “Tengo como modalidad, cuando el árbitro adiciona, bajo al vestuario y lo termino de ver ahí hasta que llegan los jugadores. Es para estar más cerca del plantel. Soy el último que me voy del estadio. No es que me fui antes”.

Por último, explicó el funcionamiento del club en materia de decisiones deportivas: “Iván (Moreno y Fabianesi) es el director deportivo y tiene la potestad de encaminar las gestiones, pero siempre de manera consensuada. Los técnicos tienen que estar de acuerdo y luego nosotros también, además de lo económico. Las operaciones siempre las cerramos nosotros. Acá todos somos responsables, pero yo soy el máximo. Lo siento así, pero hay que tener la tranquilidad para sobrellevarlo”.