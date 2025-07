El minuto a minuto de Colón contra Almirante Brown

Live Blog Post ST 51 minutos: Colón cortó la racha en la vuelta de Pulga Rodríguez Con gol de Jourdan, Colón venció 1-0 a Almirante Brown, dejando atrás cinco derrotas de manera consecutiva Golón Colón.jpg

Live Blog Post ST 0 minutos: Gonzalo Soto por el lesionado Thaller en Colón El Sabalero supera 1-0 a Almirante Brown en el Brigadier López Gonzalo Soto.jpg

Live Blog Post PT 47 minutos: final de la etapa inicial con triunfo parcial de Colón En el Brigadier López, Colón supera 1-0 a Almirante con gol de Jourdan Golón Colón.jpg

Live Blog Post PT 30 minutos: gol de Colón lo hizo Federico Jourdan A la salida de un tiro de esquina, apareció Jourdan para el 1-0 de Colón ante Almirante Brown Federico Jourdan.jpg Prensa Colón

Live Blog Post PT 0 minutos: se juega en el Brigadier el partido entre Colón y Almirante Brown Con el retorno de Pulga Rodríguez y varios jóvenes en el equipo, Colón y Almirante Brown animan la primera mitad pulga 1.jpg

SÍNTESIS DEL PARTIDO

COLÓN 1: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Zahir Ibarra y Conrado Ibarra; Federico Jourdan, Lautaro Gaitán, Zahir Yunis y Christian Bernardi; Luis Rodríguez y Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella.

ALMIRANTE BROWN 0: Bruno Galván; Agustín Dátola, Ulises Abreliano, Gerardo Alegre Rojas, Bruno Cenci, Nahuel Irribarren, Enzo Cardozo, Joaquín Borja Velázquez, Santiago Villalba, Tomás Almada y Matías Belloso. DT: Guillermo Szeszurak.

Gol: PT 30' Federico Jourdan (C)

Cambios: ST 0' Gonzalo Soto x Nicolás Thaller (C) y Ramón González x Bruno Cenci (AB); 16' Francisco Grahl x Matías Belloso y Natán Acosta x Enzo Cardozo (AB); 21' Facundo Taborda x Federico Jourdan (C); 29' Facundo Castro e Ignacio Lago x Emmanuel Gigliotti y Christian Bernardi (C); 30' Leandro Iglesias x Nahuel Irribarren (AB) y 30' Nicolás Talpone x Lautaro Gaitán (C); 37' Leandro Vega x Santiago Villalba (AB)

Amarillas: Z. Ibarra (C); Almada, Belloso (AB)

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Brigadier López.