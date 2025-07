Minella y su futuro en Colón: "Me dijeron que prepare el viaje a Salta"

Más adelante apuntó que "tengo la ventaja de conocer a los chicos, los que pongo es porque creo que son los indicados, quizás algunos por las derrotas venían bloqueados, demostraron que están a la altura, cuando ganas o perdés dicen que no es para los chicos, tener la ventaja de conocerlos, lo hicieron bien con los de jerarquía".

En referencia a los chicos que jugaron de movida subrayó que "hicieron un gran partido, Zahir es jugador de Selección, sabíamos que Almirante nos iba a dar la pelota, él tiene buena salida, por eso jugó. Gaitán viene en nivel altísima en Reserva, Nico (Talpone) estaba con desconfianza, lo vamos a recuperar".

La vuelta de Pulga Rodríguez

"Pulga desde el minuto uno, con la humildad y ganas con las que vino, una relación que tiene con Christian y Emmanuel, pero ellos eligieron que sea capitán, eso habla del grupo humano que tenemos".

Más adelante dijo que "tenemos dos objetivos que primero es recuperar el equipo y que el equipo recupere a la gente, si tenemos el mundo Colón a favor es un jugador más, la cancha el año pasado con Delfino se venía abajo, con resultados negativos es complicado. Ya la gente hoy fue distinta. Hablé con los chicos y les dije porqué los ponía. Quería ganar el partido, son jóvenes de inferiores que considero están preparados, la ventaja es conocerlos. Para los que lo tenemos todos los días sabemos lo que nos pueden dar. Demostraron estar a la altura".

Más conceptos de Minella

"Nico Thaller es una baja importante, contarlo a Zahir Ibarra porque está preparado, hace poco se vendió Alan Forneris, eso demuestra que hay buenos jugadores en las inferiores de Colón".

Cuando le preguntaron sobre su continuidad en el equipo profesional, se despachó con lo siguiente: "Me dijeron que organice el viaje a Salta, eso está confirmado, nos dieron confianza desde el día uno, el año pasado me dijeron que iban a buscar un entrenador. Ojalá que nos vaya todo bien, el club es libre de tomar decisiones".

En relación a las ausencias de Ortiz y Díaz, enfatizó: "Guille tiene un problema crónico en el tobillo, se infiltra hace más de un mes y medio, me dijo que está muy dolorido, dos semanas de descanso. Marcos venía con una molestia, le sumó un problema en un reducido, prefirió no estar al no estar al 100% de rendimiento".

La llegada de profesionales ante este presente

"Incorporamos a un especialista en neurociencia que trabaja con deportistas olímpicos, está incluido en el cuerpo técnico, queremos desbloquear la capacidad mental de estos jugadores, es visible la falta de confianza, que fluya el fútbol que cada uno tiene cuando las cosas no van bien, nos vino bien esta semana, los referentes lo utilizaron, la cabeza es todo, es tal vez a lo último que le damos importancia".

Minella también recordó que "el dolor en el vestuario de Chaco nunca lo viví en mi vida, uno piensa que un futbolista profesional juega por la plata y no le importa nada, dolió mucho, es un plantel de buena gente y buena madera".

Volvió a meterse en el análisis del partido y dijo: "Me gusta ser muy ofensivo, iba a iniciar con Pulga detrás de los dos nueve, analizamos el rival y nos convenía atacar por afuera, le hice caso a los ayudantes, en Chaco había una posibilidad de jugar con línea de cinco, lo asumo como error, queremos ser protagonistas en todas las canchas. No podemos especular, vamos a ir a Salta a buscar los tres puntos".

El momento de ocupar un banco importante

"No caigo, me muestro tranquilo, así trabajo con los jugadores, anoche me levanté un montón de veces, con el correr del tiempo me tranquilizaré, soy de acá, mis amigos, familia y demás que está pendiente. Desde mi maestra de la primaria, todos te tiran buena energía y un poco ayudó a ganar".

El joven estratega también expresó que "les expliqué, porque en Chaco nos quedamos sin fuerza, teníamos un banco con energía, ahora lo imaginamos de otra manera, se lo expliqué a Facu (Castro), con el diario del lunes salió bien".

Y luego, remató: "Me dijeron que me aferre al Patón Aguirre, a la Liga, a los orígenes del tablón, lo ganamos sufriendo, me veo reflejado en él, dando una mano, estoy muy feliz, el momento no es bueno, intentamos ayudar para levantarlo".