Regreso a lo grande de Pulga Rodríguez a Colón: "Estamos todos felices"

Volvió a ponerse la camiseta de Colón y volvió a ser determinante. Con su sello de siempre, Luis Pulga Rodríguez fue protagonista del triunfo sabalero ante Almirante Brown y dejó en claro que su regreso no es simbólico, sino cargado de compromiso, liderazgo y hambre de gloria.

“Estamos todos felices, pudimos sumar de a tres, era la idea. Hay que seguir por este camino, disfrutar, después de tantos días de lluvia salió el sol. La idea es hacernos fuertes de local y sumar de visitante”, apuntó.

“El grupo sintió que tocó fondo”

El delantero tucumano fue claro respecto al presente de Colón y la urgencia de resultados: “El grupo sintió que tocó fondo. Todos queremos levantar a Colón y pelear por la clasificación. Sentí un poco el cansancio, pero el grupo está unido, se corrió, se metió. Lo importante era ganar”.

En ese contexto, el regreso del capitán trajo no solo fútbol, sino conducción y responsabilidad: “La cinta de capitán es una responsabilidad muy grande. Le quiero agradecer al grupo. Estoy orgulloso de serlo. No quiere decir que es palabra santa: todos somos importantes, hay que ser una sola unidad e ir para el mismo lado”.

Vínculo eterno con el pueblo sabalero

Rodríguez volvió a ser ovacionado por la hinchada, algo que no pasa desapercibido para él: “Lo dije cuando llegué en 2019: me recibieron como uno de ellos, eso hizo más fácil la estadía. Hoy no fue diferente. Queremos seguir así para buscar la clasificación y pelear por un ascenso”.

Sobre el tanto que abrió el camino del triunfo, reveló que fue fruto de la picardía y la lectura rápida: “Ayer (por el sábado), en pelota parada, lo dije. Vi que la defensa estaba distraída, tiré rápido y por suerte llegó el gol. Sacamos un partido muy difícil adelante. Ellos están en una situación complicada, pero nosotros tenemos que ganar de local si queremos estar entre los ocho”.

Con la mirada puesta en Central Norte

El triunfo es apenas un punto de partida para lo que viene: “Hablamos todo el tiempo, nos reunimos, pero eso quedó atrás. Hay que actuar, hacer. Los chicos entraron muy bien, todos se tiraron de cabeza. Ahora hay que pensar en Central Norte, ir con todas las pilas a sumar”.

Con el Pulga otra vez en cancha, la ilusión sabalera renace. No solo por su talento, sino por la convicción con la que volvió a vestirse de rojo y negro. Un líder que no se resigna y un equipo que, con su guía, busca salir del fondo para volver a soñar.