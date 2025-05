Jourdan cambió silbidos por aplausos en la cancha de Colón

Federico Jourdan literalmente apagó un nuevo incendió en la cancha de Colón . Fue el premio a no entregarse, a interpretar dónde iba a ir ese centro que venció la resistencia del colista Talleres (RE).

El volante ofensivo admitió que "alguna nos iba a quedar y por suerte conseguimos la victoria sobre el final, algo muy importante".

En otro tramo de la charla consideró que "sabemos en la situación que estamos, todo lo que tenemos por mejorar, a disfrutar esta noche, volver a entrenar, espero que sirva como envión desde lo anímico para levantar".

Cuando se refirió a las últimas semanas, subrayó: "Soy de Santa Fe, del club, me daba verguenza salir a la cancha, mis amigos y mi familia me preguntaban y uno no sabía que decir. De esto se sale entrenando, cabeza abajo y mucha humildad".

Y antes de ir a festejar con los suyos, sentenció: "Con los chicos que nos quedamos decíamos que sea al revés, el año pasado estábamos punteros y se nos dio vuelta todo. El torneo te da para recuperarte, si mejoramos todavía estamos a tiempo".