"Es beneficioso para Colón que el partido se haya terminado"

El análisis de Godano

"Que se haya terminado el partido incide favorablemente para Colón. Fue un día muy triste por todo lo que sucedió y las consecuencias que genera. Era algo que no esperábamos, la policía y nosotros debemos cuidar al socio y es muy triste lo que pasó. Repudiamos lo que sucedió y esperamos que no vuelva a ocurrir y para eso tomaremos medidas. Le pedimos disculpas a los hinchas y socios, que nos perdonen y que sepan que estamos con ellos", fueron las primeras palabras de Godano.

Respecto a la reanudación del partido dijo: "Anoche ni bien se suspendió el partido, tuvimos varias conversaciones con AFA para que el partido se pueda terminar de jugar. Pero además convencer al rival para que no se vuelva a Santiago del Estero y se trabajó en eso hasta altas horas de la noche. Es beneficioso para el fallo final que se haya completado el partido. Debemos realizar el descargo y el fallo podría salir entre jueves y viernes, tratando de que la sanción sea lo más leve posible".

LEER MÁS: Álvaro Carranza, el árbitro designado para Colón-Chaco For Ever

"La angustia que tiene la gente la tenemos nosotros, yo como principal responsable me siento con culpa por el momento vivido. Fue una reacción espontánea de la gente y le pedimos disculpas. Hacemos todo lo posible pero las cosas no salen, y tratamos día a día de seguir trabajando hasta que esto se revierta y no vamos a bajar los brazos", expresó el Bicho.

Respecto a lo que viene afirmó: "Tuvimos reunión de comisión directiva y estamos todos optimistas como para seguir trabajando cada uno en su área. Personalmente le voy a pedir a los hinchas y a los socios el respaldo a los jugadores, porque sino lo tienen se va a hacer muy difícil. Creo en los jugadores pese a no sacar buenos resultados y necesitamos el respaldo de todos, o es entre todos o sino sera muy difícil. Es una situación muy dolorosa para todos".