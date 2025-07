Colón cortó su racha con un triunfo ante Almirante Brown en el retorno de Pulga Rodríguez

En los primeros 10 minutos, el Sabalero buscó mucho a Bernardi por izquierda, aunque sin llegadas ante el marco de Galván. La Fragata tuvo un remate por intermedio de Abreliano que controló Giménez sin inconvenientes.

Nada cambió al promediar la etapa, con un rival que se paraba de contra para aprovechar el nerviosismo de un Colón que tenía la pelota pero sin ideas para progresar en el campo e hilvanar peligro.

Pero en medio de un trámite chato, el premio a ir al frente llegaría para Colón a los 30', con un tiro de esquina ejecutado por Pulga que conectó Federico Jourdan, anticipando a la defensa rival para establecer el 1-0.

Eso marcó un click en el resto de la etapa, y los de Minella tuvieron el segundo, primero con un tiro libre de Rodríguez y ya en el descuento, un lindo cabezazo de Gigliotti, de pique al palo izquierdo de Galván que se fue cerca.

Por actitud, sin mucho fútbol como en casi todo el certamen, pero aportando con sangre joven, como Gaitán y Yunis en el medio, más la jerarquía de Pulga, los santafesinos se fueron 1-0 en ganancia al cabo del primer tiempo.

Minella tuvo que realizar una variante obligada en el entretiempo: Soto por el lesionado Thaller, en tanto la visita incluyó a un delantero por un volante de marca.

A los 2' el Pulga lo dejó solo a Bernardi pero el cordobés tiró al cuerpo de Galván que pudo evitar el segundo tanto rojinegro. Se metía más de la cuenta en cada cruce, con acusaciones de ambos bandos y permisividad de Ferreyra.

En 13', tras una salida de Giménez, el golero quedó tendido, como también un gesto de Belloso, agarrándose los testículos a plateístas de Colón decantó en su amonestación. Zahir Ibarra quedó al borde de la roja con una entrada fuerte.

Desde la pelota parada, Almirante Brown buscaba la igualdad y veía a un Colón nervioso, a pesar del resultado favorable, pero sin manejo del balón. La Fragata acorralaba al dueño de casa, con más variantes pero sin puntada final.

Al promediar la etapa, empezaron a llegar los cambios en el anfitrión: Lago, Castro y Talpone para refrescar el mediocampo y la línea ofensiva. La diferencia era mínima, con Colón buscando ese tanto que le diera tranquilidad. No lo logró, pero fue inteligente para defender los tres puntos, algo tan necesario para cambiar el panorama en el regreso de Pulga Rodríguez.

Síntesis del partido

COLÓN 1: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Zahir Ibarra y Conrado Ibarra; Federico Jourdan, Lautaro Gaitán, Zahir Yunis y Christian Bernardi; Luis Rodríguez y Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella.

ALMIRANTE BROWN 0: Bruno Galván; Agustín Dátola, Ulises Abreliano, Gerardo Alegre Rojas, Bruno Cenci, Nahuel Irribarren, Enzo Cardozo, Joaquín Borja Velázquez, Santiago Villalba, Tomás Almada y Matías Belloso. DT: Guillermo Szeszurak.

Gol: PT 30' Federico Jourdan (C)

Cambios: ST 0' Gonzalo Soto x Nicolás Thaller (C) y Ramón González x Bruno Cenci (AB); 16' Francisco Grahl x Matías Belloso y Natán Acosta x Enzo Cardozo (AB); 21' Facundo Taborda x Federico Jourdan (C); 29' Facundo Castro e Ignacio Lago x Emmanuel Gigliotti y Christian Bernardi (C); 30' Leandro Iglesias x Nahuel Irribarren (AB) y 30' Nicolás Talpone x Lautaro Gaitán (C); 37' Leandro Vega x Santiago Villalba (AB)

Amarillas: Z. Ibarra (C); Almada, Belloso (AB)

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Brigadier López.