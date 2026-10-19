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Colón, con la mira en el Reducido: cómo sería su camino por el segundo ascenso

Colón ocupa el 5° puesto de la Zona A de la Primera Nacional y, si la fase regular terminara hoy, debería jugar como local ante un grande del interior.

Ovación

Por Ovación

19 de octubre 2026 · 10:12hs
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Colón, con la mira en el Reducido: cómo sería su camino por el segundo ascenso

UNO Santa Fe | José Busiemi.

A dos fechas del cierre de la fase regular, Colón se encuentra quinto con 54 puntos, la misma cantidad que Deportivo Madryn, aunque por detrás en los criterios de desempate. El Sabalero visitará a Ciudad de Bolívar y luego recibirá a Defensores de Belgrano en el estadio Brigadier López, en dos compromisos que pueden resultar determinantes para establecer su ubicación definitiva.

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Si el campeonato terminara con las posiciones actuales, el conjunto rojinegro se cruzaría con Gimnasia y Tiro de Salta, quinto de la Zona B, en la primera fase del Reducido. De acuerdo con el reglamento de la AFA, el duelo entre los dos quintos se disputa en la cancha del equipo que reúna mejores números entre ambos. Con los datos actuales, Colón sería local y tendría la ventaja deportiva.

Cómo se juega el Reducido de la Primera Nacional con Colón clasificado

El torneo por el segundo ascenso a la Liga Profesional reúne a 16 equipos: los ubicados entre el segundo y el octavo puesto de cada zona, más el perdedor de la final por el primer ascenso.

La primera instancia contempla siete cruces interzonales a partido único. Los segundos se enfrentan con los octavos de la otra zona, los terceros con los séptimos, los cuartos con los sextos y los dos quintos se miden entre sí. Los encuentros se juegan en el estadio del equipo mejor ubicado y, si hay empate después de los 90 minutos, avanza el que cuenta con ventaja deportiva.

Ida y vuelta desde los cuartos de final

En la segunda fase se incorporará el perdedor de la final por el primer ascenso, junto con los siete ganadores de la instancia inicial. Los ocho equipos serán ordenados mediante una tabla general que considera primero la posición obtenida en la zona y luego los puntos, la diferencia de gol y los tantos a favor, entre otros criterios.

Desde esa etapa, los cruces se disputarán a ida y vuelta, con la revancha en el estadio del mejor ubicado. Si persiste la igualdad en el resultado global, avanzará el equipo con ventaja deportiva. El mismo sistema se aplicará en las semifinales.

La final definirá el segundo ascenso

La última serie también será a dos partidos, pero tendrá una diferencia decisiva: no habrá ventaja deportiva. Si los finalistas terminan igualados en puntos y diferencia de gol después de los dos encuentros, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, si la paridad continúa, el ascenso se resolverá mediante una tanda de penales.

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Para Colón, el objetivo inmediato será sostenerse entre los ocho y, si es posible, mejorar su posición. La visita a Ciudad de Bolívar y el cierre ante Defensores de Belgrano le ofrecerán dos oportunidades para llegar al Reducido con mejores perspectivas y la ilusión de pelear por el regreso a Primera División.

Así quedarían los cruces del Reducido

1-Godoy Cruz (2.º Zona A) vs. Deportivo Maipú (8.º Zona B)

Local: Godoy Cruz

2-Temperley (2.º Zona B) vs. Estudiantes (8.º Zona A)

Local: Temperley

3-Deportivo Morón (3.º Zona A) vs. Colegiales (7.º Zona B)

Local: Deportivo Morón

4-Gimnasia de Jujuy (3.º Zona B) vs. Almirante Brown (7.º Zona A)

Local: Gimnasia de Jujuy

5-Deportivo Madryn (4.º Zona A) vs. Midland (6.º Zona B)

Local: Deportivo Madryn

6-Atlanta (4.º Zona B) vs. Ciudad de Bolívar (6.º Zona A)

Local: Atlanta

7-Colón (5.º Zona A) vs. Gimnasia y Tiro de Salta (5.º Zona B)

Local: Colón

Colón Reducido Primera Nacional
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