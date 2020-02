¿Qué pasa con la lesión de Braian Galván?

Todos aquellos que seguían de cerca las divisiones inferiores de Colónhablaban de un pibe diminuto, muy habilidoso, que cuando hiciera pie en Primera sorprendería a propios y extraños. Se trataba de Braian Galván, que tal vez empezó a tomar notoriedad cuando se convirtió en sparring de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia.

De la mano de Eduardo Domíngueztuvo minutos pero una seria lesión lo dejó casi al margen del 2019. Pudo volver sobre el cierre en Reserva, aunque a la par ya se mencionaba del firme interés de la MLS en poder llevarselo.

Colorado Rapids anunció un acuerdo y espera poder contar con el tucumano en el segundo semestre. Se inició una batalla judicial de interpretaciones respecto a sus lesiones, la extensión del contrato y su permanencia en Santa Fe. Esos tiempos y los puntos de vista dispares fueron abordados por el Doctor Gustavo Abraham, quien se encargó del tema.

Galván estuvo haciendo la pretemporada y de hecho cuando lo consultaron a Diego Osella, el entrenador siempre dijo que lo tendría en cuenta. Por eso no extrañó que fuera titular el 25 de enero, cuando los rojinegros visitaron a Central Córdoba de Santiago del Estero.

No pudo demostrar sus condiciones y casi no desequilibró, lo que desembocó en su sustitución a los 24' del segundo tiempo por Santiago Pierotti. El Sabalero perdió y ya en la convocatoria siguiente no participó.

Si bien se tejieron varios rumores respecto a esta situación por su transferencia, nunca hubo un parte médico oficial pero desde el club se dijo que una molestia muscular lo dejaba fuera de competencia. Pasaron Banfield, Defensa y Justicia, asoma Racing y la Superliga está llegando a su fin, con Galván en la lista de lesionados.

En las últimas horas se realizaron estudios complementarios para determinar la gravedad de la lesión y los resultados fueron favorables. Es decir, tal vez el propio Osella pueda contarlo en breve. Considera que es de suma utilidad su presencia, por la velocidad y la chance de abrir la cancha que puede brindarle a los rojinegros en un momento complicado donde la obtención de resultados es una condición indispensable.