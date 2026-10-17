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Rasmussen, con bronca tras el empate de Colón: "Queríamos los tres puntos"

El defensor sabalero lamentó el 2-2 ante Almirante Brown, reconoció que el equipo perdió la solidez que había mostrado en los últimos partidos y pidió corregir errores para afrontar la recta final de la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2026 · 21:06hs
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Rasmussen, con bronca tras el empate de Colón: Queríamos los tres puntos

Colón tenía la victoria al alcance de la mano, pero terminó repartiendo puntos con Almirante Brown en el Brigadier López. El Sabalero se adelantó dos veces en el marcador y no pudo sostener ninguna de las ventajas, una situación que generó frustración en el plantel. Tras el encuentro, Federico Rasmussen analizó las razones del empate y dejó en claro que el resultado estuvo lejos de cumplir con las expectativas del equipo.

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Colón perdió una solidez que venía sosteniendo

El defensor destacó que el conjunto santafesino llegaba al compromiso después de cuatro partidos consecutivos sin recibir goles, una estadística que reflejaba el trabajo colectivo realizado para proteger el arco. Sin embargo, frente a Almirante Brown, esa firmeza no se mantuvo durante los 90 minutos y el rival encontró la manera de aprovechar sus oportunidades.

“Con bronca porque queríamos los tres puntos. Veníamos de cuatro vallas invictas, de un orden en cuanto al bloque defensivo, que son todos, no solamente los defensores y el arquero, sino también los delanteros y los volantes”, explicó Rasmussen.

En su análisis, el marcador no fue el único motivo de preocupación. El futbolista reconoció que a Colón le costó encontrar el funcionamiento esperado, especialmente durante el primer tiempo, aunque valoró la reacción posterior a la apertura del marcador.

“Lo mejor nuestro fueron esos minutos posteriores al primer gol, pero después nos empatan dos veces. Queda el sabor amargo de este empate”, señaló el defensor, que también reconoció la capacidad del rival para capitalizar sus oportunidades.

La igualdad dejó en evidencia que el Sabalero deberá recuperar la concentración y el orden que había mostrado en las fechas anteriores. En una etapa del campeonato en la que cada punto tiene un peso importante, las desatenciones terminaron costándole caro.

Rasmussen pidió corregir errores para lo que viene

Más allá de la frustración por el resultado, el defensor remarcó que el equipo necesita seguir trabajando para llegar en las mejores condiciones a la definición del torneo. Colón no pudo aprovechar la posibilidad de sumar de a tres en su cancha y ahora deberá enfocarse rápidamente en su próximo compromiso, nuevamente fuera de Santa Fe.

Consultado sobre la dificultad para cerrar un partido después de ponerse en ventaja, Rasmussen reconoció que son situaciones que se trabajan durante la semana, aunque también valoró el mérito del adversario. “Hay que seguir corrigiendo, hay que seguir mejorando para llegar a la fase final de la mejor manera”, sostuvo.

El mensaje del futbolista apuntó a dejar atrás el empate sin perder de vista los aspectos que deben mejorar. La solidez defensiva, que había sido una de las principales virtudes del equipo en los encuentros anteriores, será uno de los puntos centrales a recuperar.

“Hay que masticar la bronca. Hoy estamos viviendo este momento amargo, porque acá queríamos ganar, y mañana ya vamos a pensar en lo que viene”, expresó Rasmussen.

Con ese objetivo, Colón buscará dar vuelta la página y cambiar la imagen en su siguiente presentación. El margen para dejar puntos en el camino se achica y el equipo sabe que deberá recuperar su mejor versión colectiva si pretende llegar fortalecido a la etapa decisiva de la Primera Nacional.

Colón Rasmussen empate
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