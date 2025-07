Sin DT, sin juego y sin alma: Colón perdió ante Chaco For Ever y se desangra en silencio

Colón perdió ante Chaco For Ever por 2-0, como visitante, en el marco de la fecha 21 de la Zona B. Sufrió su cuarta caída al hilo y quedó a nueve puntos del Reducido.

Colón sufrió una nueva y durísima derrota en la Zona B de la Primera Nacional, donde cada vez está más lejos de los puestos de Reducido. El Sabalero, que tuvo a Martín Minella como DT interino, perdió ante Chaco For Ever por 2-0, con un doblete de Santiago Valenzuela y quedó a nueve puntos del último equipo que se estaría clasificando al mini certamen en busca del segundo ascenso.

Colón sigue sin tocar el fondo, ya que perdió 11 de los últimos 14 partidos que disputó. El Sabalero es un equipo que se acostumbró a perder, se muestra como un equipo de mandíbula muy floja, y ahora esperará por la llegada de Luis Rodríguez para intentar una reacción futbolística, mientras los dirigentes deberán salir más que nunca a buscar un nuevo DT.

Embed - Chaco For Ever 2-0 Colón | Primera Nacional | Fecha 21 (Zona B)

Un primer tiempo de bajo vuelo

En el inicio del partido Ignacio Lago trató de hacerse cargo de los ataques de Colón, más allá que predominaron los pelotazos y la poca claridad. El Sabalero tuvo la primera a los 7', con una jugada donde Facundo Castro definió a la red pero el juez de línea levantó la bandera, en un offside muy dudosa.

Pero a los 12' Maximiliano Romero se animó y sacó un remate que se fue apenas por arriba del arco defendido por Tomás Giménez. Chaco For Ever comenzaba a jugar su partido, llevando a Colón al terreno que más le convenía. A los 18' la tuvo otra vez el local con un cabezazo de Valenzuela que se fue muy cerca.

En tanto que dos minutos más tarde los de Ricardo Pancaldo metieron a Colón adentro de su arco con un tiro libre primero, que Soto mandó al córner, luego con un tiro de esquina que mandaron nuevamente afuera, y en la siguiente Joaquín Mateo casi la mete olímpico, pero la pelota se estrelló en el travesaño.

Colón intentaba ser prolijo desde el fondo, tratando de que la pelota salga bien jugada y prolija desde el fondo pero le costaba progresar. Tras un quedo de Bernardi en la marca, Chaco For Ever aceleró por ese sector, llegó el centro y tuvo que salir Thaller a despejar el peligro, mandando la pelota de cabeza al córner.

Colón la tuvo a los 38', con Bernardi recostado por el sector izquierdo, armó una gran jugada, el centro le llegó a Gigliotti, quien no alcanzó a definir. Fue la más clara para el conjunto dirigido por Martín Minella. Dentro de un panorama muy parejo y equilibrado, el Sabalero era el que tenía mejores intenciones en el estadio Juan Alberto García

Pero For Ever respondió con un remate de Romero que nuevamente se fue cerca. El primer tiempo se consumió con muy pocas emociones frente a los arcos, donde Colón recién sobre el final dejó una mejor imagen con la pelota, mientras que el local intentó con remates desde afuera del área y con un tiro de esquina que casi se le mete olímpico a Tomás Giménez.

Colón se desmoronó en cinco minutos

En el segundo tiempo Colón salió con la intención de jugar en terreno enemigo, pero con muy poca claridad. En tanto que Chaco For Ever se seguía mostrando agazapado, esperando la ocasión propicia para lastimar al Sabalero.

Cuando poco pasaba frente a las áreas, ya que todo era pierna fuerte e imprecisiones en la mitad de la cancha, llegó el primer tanto de Chaco For Ever. Tras una serie de insinuaciones del Sabalero, Santiago Valenzuela definió al primer palo de Tomás Giménez, en un baldazo de agua fría para Colón.

Colón no tuvo tiempo ni de reaccionar, ya que a los 23' llegó el segundo otra vez con el tanto de Valenzuela. Un premio excesivo para el local, y un castigo muy severo para el equipo de Martín Minella, que otra vez se mostraba sin rebeldía ni reacción para ir en busca de algo ante un oportunista For Ever.

Minella movió el banco de suplentes buscando la reacción que no llegaba. Fue así que apostó por Santiago Giménez, Federico Jourdan y Kevin Colli y Colón se comenzó a acercar más seguido al arco defendido por Gastón Canuto.

LEER MÁS: ¿Cuándo jugaría Colón ante Central Norte en Salta?

No hubo tiempo para más, solo para algunos ataques esporádicos de Chaco For Ever, que estuvo más cerca del tercer tanto que Colón de alcanzar el descuento. El Sabalero sufrió una nueva y durísima caída, demostrando que el problema no era el técnico, ante la salida de Andrés Yllana, quedó a nueve puntos de los puestos de Reducido, y demuestra que sigue sin tocar fondo.

Formaciones de Chaco For Ever y Colón

Chaco For Ever: 1-Gastón Canuto; 4-Alan Luque, 2-David Valdez, 6-Mathias Silvera y 3-Ramiro Fernández; 7-Santiago Valenzuela, 8-Maximiliano Romero, 5-Juan Manuel Carrizo y 11-Joaquín Mateo; 10-Imanol Enríquez y 9-Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Gonzalo Bettini, 2-Nicolás Thaller, 6-Gonzalo Soto, 3-Conrado Ibarra; 7-Nicolás Talpone, 5-Zahir Yunis, 11-Ignacio Lago; 10-Christian Bernardi; 8-Facundo Castro y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella.

Goles: ST 17' y 23' Santiago Valenzuela (CFE).

Cambios: ST 19' Robertino Seratto x Mateo (CFE); 20' Santiago Giménez x Talpone (CFE), 26' Federico Jourdan x Bernardi (C) y Kevin Colli x Lago (C); 28' Jorge Zules Caicedo x R. Fernández (CFE) y Jesús Amarilla x Romero (CFE); 34' Facundo Taborda x Gigliotti (C) y Matías Córdoba x Bettini (C); y 37' Joaquín Vara x Valenzuela (CFE) y Mateo Díaz Chávez x Enríquez (CFE).

Amonestados: Luque (CFE); Lago (C).

Estadio: Juan Alberto García.

Árbitro: Álvaro Carranza.