Colón y Chaco For Ever: una historia con capítulos intensos

Colón y Chaco For Ever se volverán a ver las caras este domingo desde las 16, en un duelo que cuenta con antecedentes muy significativos. El repaso.

Prensa Chaco For Ever

Este domingo, desde las 16, Colón y Chaco For Ever volverán a verse las caras en un partido cargado de urgencias, ilusiones y mucha historia detrás. El cruce, válido por la 21ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, se jugará en un estadio Juan Alberto García colmado y con el arbitraje de Álvaro Carranza. Y más allá del presente de cada equipo, el duelo revive una rivalidad con pasado denso, emociones fuertes y enfrentamientos que dejaron huella.

Un historial con ventaja chaqueña

A lo largo de los años, Colón y Chaco For Ever construyeron un historial parejo, pero que se inclina levemente a favor del elenco chaqueño. En total, se enfrentaron 16 veces, con 8 triunfos para For Ever, 6 para Colón y 3 empates.