Gigliotti dio la cara en Colón: "Yo no me escondo"

Colón atraviesa una de las crisis deportivas más profundas de los últimos años. La dura caída por 2-0 ante Chaco For Ever volvió a dejar en evidencia a un equipo sin respuestas futbolísticas ni anímicas. Sin embargo, tras el partido, uno de los pocos referentes del plantel, Emmanuel Gigliotti, se presentó ante los medios para hablar con claridad, autocrítica y compromiso. “Estamos golpeados, pero esto se saca con trabajo y con resultados. No hay otra”, aseguró.