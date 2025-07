Tomás Paredes hizo su estreno en Colón: "Me voy feliz por el debut, pero triste por la derrota"

Tomás Paredes debutó en el arco de Colón, en la derrota ante Gimnasia (M). "Traté de hacer lo mejor posible, me voy triste", destacó.

Tras el partido, el juvenil habló con la prensa y compartió sus sensaciones: “Las sensaciones son de felicidad, obviamente, pero me voy triste porque no pudimos ganar. Quizás soy muy autocrítico y después miraré si pude haber hecho algo más, pero hoy me voy triste.”

El análisis del partido y los goles sufridos

Colón tuvo un primer tiempo en el que generó situaciones, pero Gimnasia fue letal en las pocas que tuvo. “Ellos no nos llegaron mucho, esa fue la bronca. Se encuentran con dos muy buenos goles y eso es lo que duele. El primero fue un gran centro y cabezazo, imposible de sacar. El segundo, un pase atrás y la encuentra abajo del arco. Todo mérito de ellos, pura eficacia”, explicó Paredes, con madurez y sin buscar excusas.

El debut se dio en un contexto inesperado: el arquero titular, Tomás Giménez, no pudo atajar por una cláusula contractual con su exclub (Gimnasia de Mendoza), y Colón decidió no abonar los 35.000 dólares para que estuviera disponible. En ese escenario, el cuerpo técnico apostó por Paredes, quien contó cómo vivió la previa del partido: “Me dijeron que disfrute, que esté tranquilo, que haga lo que me trajo hasta acá. Traté de hacer lo mejor posible.”

El respaldo del plantel y el mensaje de Marcos Díaz

Uno de los momentos más emotivos del testimonio del arquero fue al referirse a Marcos Díaz, arquero de experiencia y quien actualmente está marginado del equipo por decisión técnica. Sin embargo, Paredes reveló que tuvo un rol importante en su preparación: “El viejo (Marcos Díaz) la verdad que lo quiero. Desde que se enteró que iba a atajar estuvo alentándome, mandándome mensajes, siempre positivo. Igual que Tomy (Giménez) y los más grandes, agradecido con ellos que me dieron esa tranquilidad.”

La emoción familiar y el valor del esfuerzo

Previo al partido, en las tribunas, se pudo ver la emoción de la madre de Tomás, quien no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo cumpliendo el sueño de debutar en Primera. El arquero no esquivó la emoción al referirse a su familia: “Agradecerles. Si bien es un trabajo mío, el factor externo son ellos. Siempre me acompañaron a todos lados y se sacrificaron por darme lo que necesitaba. Esto también es para ellos.”

El respaldo del hincha, pese al mal momento

Por último, Paredes valoró el aliento de la gente de Colón, que volvió a acercarse al Brigadier a pesar de la crisis deportiva: “Nos gusta jugar de local, que la gente tire para adelante. Estamos agradecidos con los que nos acompañan, y vamos a seguir trabajando partido a partido.”

El debut de Tomás Paredes llegó en un momento difícil para Colón, pero el joven arquero dejó una imagen sólida, madura y llena de compromiso. Aunque el resultado no acompañó, el Sabalero puede haber encontrado una promesa que pide pista con humildad y perfil bajo.