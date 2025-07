A Colón le faltó en Santa Fe lo que le sobró en Salta

El contraste fue llamativo. Apenas una semana antes, Colón había demostrado en Salta lo que se espera de un equipo que quiere pelear por el ascenso. Goleó 4-3 a Central Norte con un primer tiempo demoledor, donde se fue al descanso ganando 4-1. Mostró agresividad, velocidad, efectividad ofensiva y hasta cierto desparpajo. Más allá de que terminó sufriendo, se quedó con tres puntos fundamentales que lo pusieron nuevamente en la conversación: tras esa victoria, quedó a seis unidades de Estudiantes de Buenos Aires, el último equipo en zona de Reducido.

Jourdan.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Sin embargo, la historia fue completamente distinta ante Gimnasia (M). Colón generó muchas más chances que su rival, tuvo momentos de dominio total y hasta por lapsos arrinconó a los mendocinos. Pero le faltó el gol, y cuando eso pasa, el fútbol es implacable. Gimnasia no perdonó en las pocas que tuvo y terminó llevándose un premio que pareció excesivo, pero que se explica por un aspecto clave del juego: la contundencia.

Una radiografía clara de la campaña

Este Colón parece vivir en una constante contradicción. Cuando juega fuera de casa, encuentra espacios y asoma una versión más directa. Pero en el Brigadier López, donde debería hacerse fuerte, le cuesta el doble. El equipo genera, pero no concreta; juega, pero no define; propone, pero no intimida.

Contra Central Norte, llegó y convirtió. Contra Gimnasia, llegó y falló. Esa es, en resumen, la diferencia entre seguir en carrera o empezar a despedirse.

Lo que viene

La caída lo aleja nuevamente del Reducido, aunque la distancia aún es remontable. Quedan 10 fechas y 30 puntos en disputa. Colón debe corregir con urgencia su eficacia ofensiva, especialmente como local, donde ya dejó escapar demasiadas unidades en esta Primera Nacional.

Los próximos rivales marcarán el destino del Sabalero, que sigue dependiendo de sí mismo para pelear, pero ya sin margen de error. Si logra repetir lo hecho en Salta, aún puede soñar. Pero si vuelve a mostrar las falencias de Santa Fe, el final del camino llegará mucho antes de lo esperado.